Comme la LNH, les joueurs ne veulent pas rouvrir la convention collective

Les joueurs avaient jusqu’au 15 septembre pour décider s’ils se retiraient ou non, à l'issue de la campagne 2019-2020, des deux dernières années de l’entente de 10 ans signée en 2013, intervenue après un lock-out qui a réduit la saison 2012-2013 à 48 matchs.

« Bien que les joueurs aient quelques problèmes avec la convention actuelle, nous sommes d’accord avec la ligue sur ce point : il est préférable de travailler ensemble plutôt que d’arrêter l’entente actuelle à la fin de la saison », a dit le directeur de l’AJLNH, Donald Fehr.

Nous avons eu des pourparlers avec la ligue au sujet d’une prolongation de la convention, et il est attendu que ces négociations se poursuivent. Donald Fehr, directeur de l'Association des joueurs de la LNH

La LNH avait annoncé à la fin août qu’elle n’exercerait pas l’option pour rouvrir plus tôt la convention collective. « Nous sommes plutôt prêts à ce que l'actuelle convention collective reste en vigueur pendant toute la durée de son mandat », avait lancé le commissaire, Gary Bettman.

Le contrat initial de 10 ans, signé après le dernier lock-out, comprenait la clause de retrait au bout de huit ans pour les propriétaires et les joueurs.

Il ne pourra donc y avoir de conflit de travail dans le circuit Bettman avant la fin de la saison 2021-2022.

Les joueurs de la LNH sont entrés en grève en 1992 et depuis, les propriétaires ont mis les joueurs en lock-out en trois occasions: en 1994-1995 et en 2012-2013 pour une partie de la saison, et pour toute la campagne 2004-2005.