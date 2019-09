On ne sait pas ce qu'a dit exactement le proprio après cette défaite contre la pire équipe de la MLS qui survenait au pire moment, en pleine course aux éliminatoires, et à l'aube du premier match de la finale du Championnat canadien, mercredi au stade Saputo.

« C'est sûr que ce n'était pas pour nous féliciter, nous venions de perdre [...], c'était un peu pour remettre les pendules à l'heure et de dire: "Oui, nous sommes dans un moment difficile, mais que personne n'a lancé la serviette" », a raconté Samuel Piette.

De son côté, l'entraîneur de l'Impact, Wilmer Cabrera, a puisé dans ses souvenirs pour relativiser la situation.

« En Colombie, j'ai joué pour une équipe qui s'appelle America de Cali (le club aurait appartenu un temps aux frères Orejuela, chefs du cartel de Cali, NDLR). Vous avez tous regardé la série Narcos. Ça, c'était difficile. C'était épeurant et difficile. Pour moi (la visite de Saputo), ce n'est pas épeurant, je n'ai aucun problème avec ça. Je suis ici pour m'adapter à la culture de l'équipe et non pour la changer », a-t-il longuement expliqué.

Ce club est habitué à ce genre de visite, ce n'est pas la première fois. Je n'y vois rien d'étrange. Wilmer Cabrera, entraîneur de l'Impact

Samuel Piette a ajouté que « pour certains, c'était la première fois qu'un propriétaire descend, pour d'autres, non. Chacun le perçoit différemment. C'était plus pour nous fouetter et pour nous dire qu'il y a encore un truc à jouer et ce n'est pas terminé ».

En quête de rédemption

En plein brouillard ces temps-ci, l'Impact devra affronter son plus grand rival, le Toronto FC, deux fois plutôt qu'une au cours des 10 prochains jours, dans le cadre de la finale du Championnat canadien.

« Pour être honnête, je n'ai pas à travailler beaucoup pour motiver les joueurs présentement. Malgré les dernières semaines, c'est une finale et ils savent que c'est une occasion remarquable », a expliqué l'entraîneur Wilmer Cabrera.

Les deux équipes vont présentement dans des directions totalement opposées. Toronto n'a pas subi la défaite depuis le 3 août dernier, tandis que la dernière victoire de l'Impact en MLS remonte au 27 juillet.

Selon l'entraîneur Cabrera, l'Impact ne fait pas pour autant figure de négligé dans cette finale.

« Il n'y a pas de négligé dans une finale. Quand tu te rends là, c'est pour une raison. C'est une finale importante pour l'Impact de Montréal et nous sommes dans de bonnes dispositions mentales pour l'aborder », a-t-il conclu

L'Impact et le FC Toronto ont rendez-vous mercredi soir pour le match aller de la finale du championnat canadien. Photo : Reuters / USA Today Sports

Ce sera une première participation à la finale du Championnat canadien pour la plupart des joueurs de l'Impact, y compris Samuel Piette.

« Je peux vous assurer que personne dans le vestiaire n'a jeté la serviette, que ce soit pour le Championnat canadien, mais même pour la saison MLS. On s'est compliqué la tâche avec le match de samedi, mais mathématiquement, ce n'est pas terminé », a rassuré le milieu de terrain québécois.

« On a la chance en 180 minutes [les matchs aller et retour] de renverser toutes les émotions qui sont passées durant les dernières semaines et d'aller chercher quelque chose de positif », a-t-il philosophé.

Le match retour du Championnat canadien sera joué le 25 septembre au BMO Field, à Toronto.