Nick Suzuki gagne en confiance, Charles Hudon en maturité

L’attaquant de 20 ans, acquis dans l’échange qui a envoyé Max Pacioretty à Las Vegas, devrait être au centre d’un trio avec Charles Hudon et Jordan Weal, selon les combinaisons testées à l’entraînement matinal par Claude Julien.

Ces trois joueurs formaient un trio dans le premier match intraéquipe dimanche. Et ils ont connu de bons moments.

« Je me sens à l’aise, de plus en plus chaque jour, dit Suzuki. Je développe de la confiance et de la chimie en jouant avec eux et nous faisons du progrès ensemble. »

« Weal aime avoir la rondelle et Nick, c’est un jeune qui veut apprendre et qui veut s’améliorer chaque jour, confie quant à lui Hudon. Il me ressemblait beaucoup quand il est arrivé. On se parle beaucoup, donc chaque fois qu’on est sur le banc il s'agit de lui parler, de rire et de lui changer un peu les idées. »

L'un des grands atouts de l'ancien de l'Attack d'Owen Sound réside dans son talent à faire produire l'avantage numérique, l'un des talons d'Achille du Canadien au cours de la précédente saison.

« Bien jouer en avantage numérique c’est toujours bon, admet Suzuki. Ils n’avaient pas la meilleure attaque à cinq l’an passé alors j’espère pouvoir aider à ce niveau. Ce serait un gros atout dans ma quête d’un poste au sein de l’équipe. »

Suzuki affirme faire osciller la balance à 202 livres, environ 9 de plus qu'au début de l'été.

Je me sentais plus fort au cours de l’été et en arrivant au camp. J’ai pris de la force dans le bas du corps et ça m'aide en zone offensive et dans les coins de patinoire. C'est bon pour ma confiance de savoir que je peux rivaliser avec ces gars-là. Nick Suzuki

Hudon, plus léger et plus serein

Charles Hudon s'est pour sa part délesté de 17 livres depuis avril dernier, notamment à cause d'une diète partiellement végane. Mais il insiste pour dire qu'il n'est pas aussi léger que les observateurs pourraient le penser.

On va mettre ça au clair, je ne suis pas rendu à 179 livres. C’est 17 livres de moins qu’à la fin de la saison. Je me sens vraiment bien sur la glace. Charles Hudon

L'attaquant de 25 ans semble s'être présenté au camp avec plus de sérénité, lui qui n'a joué que lors de 32 rencontres en 2018-2019. Et il a bien l'intention de faire mentir ses détracteurs.

Qu'a-t-il l'intention de changer en vue de la prochaine campagne?

« Jouer, a-t-il d'abord répondu mi-blagueur. Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de gens qui me voient dans la formation au premier match. Donc, dans ma tête, ça me donne de la motivation. »

Weal , un favori de Julien

Jordan Weal semble, quant à lui, avoir une longueur d'avance sur plusieurs attaquants luttant pour un poste dans la formation qui entreprendra sa saison le 3 octobre en Caroline du Nord.

L'entraîneur-chef a beaucoup aimé la contribution de celui qui avait commencé la dernière saison à Philadelphie avant de se retrouver en Arizona puis à Montréal à la date limite des échanges.

« Je serais très déçu s’il n’avait pas une place dans notre équipe, surtout de la façon dont il a fini la saison et dont il performe présentement, a déclaré Claude Julien au sujet de Weal. C’était un atout extrêmement important en fin de saison. Au sein de l’avantage numérique d’ailleurs, il a apporté une dimension qui nous a vraiment aidés. Il a une bonne attitude, tout ce qu’il veut faire c’est d’aider l’équipe et c’est à nous d'en tirer profit. »

Weise détendu

Maintenant âgé de 31 ans, Dale Weise croit que son expérience lui donne un certain avantage sur ceux avec qui il est en compétition pour une place à Montréal.

À son deuxième séjour avec le CH, il soutient moins s'en faire qu'à ses jeunes années, lui qui a fait ses débuts dans la Ligue nationale avec les Rangers de New York en janvier 2011.

Je ne me préoccupe de personne d’autre. Je ne me soucie que de moi. Quand tu es plus jeune, tu analyses tout, mais je ne fais plus ça aujourd’hui. Je fais ce que j’ai à faire et c’est tout. Ça épargne beaucoup de stress. Dale Weise

Le hockey est plus rapide que jamais et Weise a dû changer sa façon de s'entraîner, comme la plupart des joueurs de LNH d'ailleurs.

« On ne soulève plus beaucoup de poids, explique-t-il. Maintenant, tout est dans le mouvement du corps. On voit beaucoup de gars faire du Pilates et du yoga. Patiner à si grande vitesse, ça laisse des traces sur le corps et tu dois supporter ça pendant huit mois. Personnellement, depuis quatre ou cinq ans, je me tiens loin des haltères. »

Comme la veille, Weise sera utilisé dans une unité avec Nate Thompson et Dale Weise.

L'audition de Lehkonen se poursuit

Artturi Lehkonen aura une première occasion de se faire valoir aux côtés de Jonathan Drouin et de Max Domi dans le premier match préparatoire du Canadien.

L'entraîneur-chef Claude Julien répète depuis le début du camp qu'il espère voir le Finlandais de 24 ans augmenter sa contribution à l'attaque.

Lehkonen a inscrit 18 buts à ses débuts avec le Canadien, puis 12 et 11 au cours des deux dernières saisons.

Il a entrepris le camp aux côtés de Domi et de Drouin, respectivement le meilleur et le quatrième pointeur de l'équipe la saison dernière.

Les recrues Josh Brook et Cale Fleury tenteront, quant à eux, de se faire valoir en défense.

Carey Price entreprendra le match devant le filet. Cayden Primeau le remplacera pour la deuxième portion du match.

Les Devils joueront à Montréal sans plusieurs de leurs joueurs vedettes : le défenseur P.K. Subban et les attaquants Taylor Hall et Jack Hughes, entre autres.

Les spectateurs pourront néanmoins voir à l'oeuvre Nico Hischier, Kyle Palmieri, Will Butcher et Damon Severson.

Les trios et duos à l’entraînement du Canadien :

Attaque :

Drouin - Domi - Lehkonen

Hudon - Suzuki - Weal

Cousins - Thompson - Weise

Varone - Evans - Barber

Défense :

Mete - Weber

Kulak - Brook

Ouellet - Fleury

Gardiens :