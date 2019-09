Le Montréalais Jamie Reigle à la tête de la formule E

Jamie Reigle était jusque là le Vice-Président Exécutif des opérations commerciales des Rams de Los Angeles, dans la NFL.

Il a aussi l'un des dirigeants de Manchester United. Il a été responsable du lancement des opérations en Asie Pacifique et de l'entrée du club de soccer anglais à la bourse de New York.

« Je suis ravi et c'est un honneur d'être à la tête de la Formule E dans sa nouvelle phase de développement », a dit Jamie Reigle. Je suis le championnat depuis sa création et j'admire la plateforme de sport mondiale créé en peu de temps par Alejandro et son équipe. »

Alejandro Agag, fondateur du championnat de formule E, avait annoncé sa volonté de prendre du recul pour consacrer plus de temps à d'autres projets, comme le nouveau championnat électrique tout terrain Extreme E (Nouvelle fenêtre) .

M. Agag continuera à travailler avec les commanditaires et les équipes, tandis que Jamie Reigle sera en charge de la gestion et du développement de la formule E au quotidien.