Camp du CH : Paul Byron donne la victoire aux Rouges contre les Blancs

Claude Julien et ses adjoints ont obtenu une première occasion d'évaluer leurs troupes en situation de jeu quand les Rouges ont défait les Blancs 5-4 en tirs de barrage, dans une rencontre intraéquipe du Canadien de Montréal, dimanche.

Un total de 43 joueurs ont participé à la rencontre. Après deux périodes de 30 minutes, les deux équipes ont joué une période de cinq minutes à trois contre trois.

Paul Byron a tranché en fusillade, étant le seul à trouver le fond du filet.

Jeff Petry a récolté un but et une aide, tandis que Jesperi Kotkaniemi, sur un lancer de punition, Alex Belzile et Mike Reilly ont aussi touché la cible pour les Rouges. Charlie Lindgren a repoussé 13 des 15 tirs dirigés vers lui en première période, tandis que Keith Kinkaid a cédé deux fois sur 22 lancers avant la fusillade.

Josh Brook, Max Domi, Nate Thompson et Jordan Weal ont marqué les buts des Blancs. Victor Mete a amassé deux aides. Carey Price a accordé 2 buts sur 15 tirs lors de la première demi-heure, puis Cayden Primeau a stoppé 10 des 12 lancers dirigés vers lui avant la séance de tirs de barrage.

Les jeunes Ryan Poehling et Nick Suzuki ont connu quelques belles séquences sans toutefois ressortir du lot. Même s'il a marqué un but, Brook a été plutôt discret en défense et a même partagé son temps à la droite de Brett Kulak avec David Sklenicka.

Kinkaid a été celui qui a le plus retenu l'attention avec plusieurs beaux arrêts devant le filet des Rouges. Il a notamment volé un but certain à Shea Weber grâce à un bon déplacement vers sa gauche, à la suite d'une belle passe de Weal.

Le Canadien lancera officiellement son calendrier préparatoire lundi, quand les Devils du New Jersey seront les visiteurs au Centre Bell.