Grand Prix de Montréal : Nick Zukowsky dans une échappée de 187 km

Le Québécois Nick Zukowsky a fait briller le maillot de l’équipe canadienne durant le Grand Prix cycliste de Montréal, dimanche. Il a été en tête de la course durant 187 kilomètres.

La compétition est toujours en cours.

L’échappée du jour s’est créée rapidement. Cinq coureurs ont pris la fuite, Guy Sagiv (Yalla Academy), Ryan Anderson (Rally), Matteo Dal-Cin (Rally) et les deux représentants de l’équipe canadienne Charles-Étienne Chrétien et Nick Zukowsky.

Le groupe a été en avant pendant la majorité de la course. Dal-Cin, Anderson et Sagiv n’ont pu maintenir la cadence et ont été rattrapés avant d’être rattrapés par le peloton à 45 kilomètres de l’arrivée.

Les deux cyclistes restants ont maintenu la tête ensemble un court moment, mais Chrétien a décroché, laissant Zukowsky seul à l’avant.

Il a été rejoint par le peloton à 32 kilomètres de la fin.

L’Autrichien Michael Mattews (Sunweb) a remporté la course de Québec vendredi.

En 2018, il avait été sacré champion du Grand Prix à Montréal.