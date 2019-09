Défaite crève-cœur des Alouettes contre les Roughriders

Brett Lauther a réussi un placement dans la dernière minute de jeu et les Alouettes de Montréal ont perdu 27-25 contre les Roughriders de la Saskatchewan, samedi soir.

Avec 25 secondes à écouler au quatrième quart, Lauther a couronné une séquence offensive de huit jeux et 54 verges pour permettre aux Roughriders (8-4) de retrouver le chemin de la victoire.

Les Alouettes (6-5) ont vu leur série de trois victoires prendre fin. Le 9 août, ils s'étaient inclinés 17-10 en moins de trois quarts contre la troupe de la Saskatchewan dans un match écourté en raison du mauvais temps.

Le quart Vernon Adams fils a réussi 22 de ses 36 passes, dont une pour un touché, pour des gains aériens de 344 verges. Adams a dépassé les 300 verges aériennes pour une quatrième fois cette saison.

Le porteur de ballon des Alouettes William Stanback a obtenu 57 verges en 12 courses alors que le receveur Eugene Lewis a effectué huit attrapés pour des gains de 130 verges et un touché.

Cody Fajardo des Roughriders a vu 19 de ses 27 tentatives par la voie des airs être captées. Il a amassé 254 verges par la passe avec un touché et il en a inscrit un autre au sol. Les Roughriders ont également eu l'aide de William Powell, qui a obtenu 94 verges en 15 courses et il a réussi un majeur.

Les Alouettes, qui occupent toujours le 2e rang de la Division est de la Ligue canadienne de football, disputeront leur prochain match samedi, alors que les Blue Bombers de Winnipeg seront en visite au stade Percival-Molson.

Il a fallu attendre la mi-chemin du premier quart avant de voir les Alouettes orchestrer une première bonne séquence offensive. Après 11 jeux et un temps de possession de plus de cinq minutes, Boris Bede a donné l'avance 3-0 aux siens grâce à un placement de 32 verges.

Malgré deux percées en territoire adversaire au deuxième quart, la formation montréalaise n'a pas été en mesure d'atteindre la zone des buts, forçant Bede à réussir des bottés de précision de 18 et 29 verges.

Les Roughriders sont toutefois rentrés au vestiaire avec une avance de 10-9. Fajardo a d'abord lancé une passe de touché de 10 verges à Powell et Lauther a réussi un placement de 14 verges quand il ne restait que 17 secondes au deuxième quart.

Les Alouettes se sont replacées en avant au troisième quart, quand une réception de 32 verges du receveur Quan Bray a mis la table pour une course de quatre verges de Stanback. Lors du converti de deux points, Adams a rejoint DeVier Posey pour porter la marque à 17-10. Bede a ajouté un simple dès le botté d'envoi.

Les Roughriders ont ouvert la machine en fin de troisième quart et au début du quatrième. Fajardo a lui-même porté le ballon dans la zone des buts sur une distance de sept verges et il a refait le coup pour créer l'égalité lors du converti de deux points. Après un revirement des Alouettes, Powell a dénoué l'impasse avec une course de cinq verges, mais Lauther a raté le converti.

Les hommes de Khari Jones ont répliqué grâce à un majeur de 27 verges de Lewis, mais lors de la dernière séquence offensive de la rencontre, ils n'ont pas été en mesure de se sauver avec la victoire.