Blanchi par la pire équipe de la MLS, l'Impact s'enlise

Toujours coincé au 8e rang dans l’Est, l’Impact a maintenant 3 points de retard sur la Nouvelle-Angleterre qui a aussi un match en main.

Contre la dernière équipe au classement de la MLS, par un mile, le onze montréalais a cédé dès la 29e seconde du match. Sur son terrain, sur ce qui a déjà été appelé sa forteresse. Le ton était donné.

Le but d’Allan Cruz a semblé siphonner le peu de confiance qui restait aux joueurs de l’Impact, deux semaines après leur cuisant revers de 3-0 contre DC United.

Contre des visiteurs naturellement repliés en défense, souvent à dix, les joueurs de l’Impact n’ont pas été en mesure de cadrer le moindre tir avant la 40e minute. Le seul cadré du match pour les Montréalais d’ailleurs.

Le tir de Maxi Urruti, frappé à la volée en pleine surface de réparation, a toutefois été repoussé grâce à un bel arrêt réflexe du gardien Przemyslaw Tyton.

En deuxième mi-temps, plusieurs tirs de l’Impact ont fui le cadre quand ils n’étaient pas bloqués en défense. Bojan Krkic, lui, a carrément manqué de veine à la 56e minute quand sa frappe a trouvé la poitrine de Nacho Piatti dans la surface de réparation. Quand tout va mal…

Dans le dernier quart d’heure de jeu, les partisans de l’Impact croyaient bien que la chance allait finalement tourner en leur faveur quand Bacary Sagna a semblé être fauché par un adversaire dans la surface de réparation.

L’arbitre a gardé son sifflet bien rangé et n’a pas consulté la reprise vidéo. La frustration, au banc de l’Impact, a mené à l’expulsion de l’entraîneur des gardiens Rémy Vercoutre.

Scénario quasi identique dans les arrêts de jeu. Maxi Urruti a chuté dans la surface après un contact avec Nick Hagglund. Encore là, l’arbitre Ramy Touchan n’a pas bronché.

Dans les huit minutes d’arrêt de jeu, Bacary Sagna est venu bien près d’égaler le pointage, mais sa reprise de la tête a été légèrement trop croisée et le ballon a raté la cible.

L’Impact a terminé le match à onze contre dix à la suite de l’expulsion de Kendall Waston, récipiendaire d’un deuxième carton jaune. Les joueurs de l’Impact, eux, ont quitté le terrain sous les sifflets du public.

17 159 amateurs étaient venus encourager leurs favoris.

Cincinnati a donc réussi à balayer sa série aller-retour contre l’Impact en 2019. Le tiers de ses victoires a donc été remporté contre le onze montréalais. C’est aussi un premier jeu blanc pour la troupe de l’Ohio depuis le 24 mars.

Les signes d’espoir, en fin de match, se faisaient rares dans les gradins. On a bien remarqué une casquette aux couleurs des Expos, mais là, on ne parle plus du tout du même espoir.

Piatti en renfort, Fanni en retrait

Pour la première fois depuis le 10 août, l’Impact pouvait compter sur son joueur désigné, Ignacio Piatti. L’Argentin, remis d’une blessure aux adducteurs, avait même été titularisé par Wilmer Cabrera. Il n’a toutefois pas été en mesure de faire la différence.

Le défenseur français Rod Fanni, mis sous contrat à la fin du mois d’août, ne faisait même pas partie de la formation de 18 joueurs sélectionnés par Wilmer Cabrera.

Fanni ne sera pas disponible mercredi pour le match aller de la finale du Championnat canadien contre Toronto à Montréal.