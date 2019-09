Une quatrième médaille pour Aurélie Rivard, une première pour James Leroux

« C’est mon meilleur temps à vie, je n’en reviens toujours pas! Je ne m’attendais pas à aller aussi vite que ça! Mon but était d’améliorer mon temps, mais je ne pensais pas le faire par près d’une seconde. Je suis vraiment content », a déclaré Leroux.

En plus de ce record, la performance de Leroux lui permet d'être considéré pour la liste que soumettra le Comité paralympique canadien pour les Jeux de Tokyo.

L’Italien Stefano Raimondi (1 min 5,58 s) a été sacré champion du monde avec une avance de 2,98 s sur le Canadien. Le Russe Dmitrii Bartasinskii a obtenu le bronze.

« C’est ma meilleure épreuve. Mon but est toujours de me rapprocher du podium. C’est un peu une surprise, mais c’était mon objectif. C’est vraiment plus que mission accomplie! » a indiqué celui qui participait aux deuxièmes mondiaux de sa carrière.

Une médaille de chaque couleur pour Aurélie Rivard

En ajoutant une médaille de bronze à sa récolte depuis le début des Championnats, Aurélie Rivard est déjà assurée de quitter la capitale britannique avec une récompense de chaque couleur. L’athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu a été la troisième plus rapide du 100 m dos S10, une épreuve âprement disputée où la Néerlandaise Lisa Kruger (1 min 9,22 s) a devancé l'Hongroise Bianka Pap par seulement 0,01 s.

Il s’agit de sa quatrième médaille depuis le début des Championnats après deux d’or et une d’argent.

« Je ne pensais vraiment pas être capable de faire un podium à cette épreuve-là. Avant la course, j’étais assez relaxe et zen et j’étais assez surprise de voir le numéro 3 à côté de mon nom à la fin. Habituellement, j’ai besoin d’être nerveuse pour nager vite. J’ai juste laissé tout ce qu’il me restait d’énergie. C’est vraiment une belle surprise et c’était inattendu », a révélé celle qui nageait sa dernière épreuve individuelle à ces mondiaux.

Rivard a parcouru la distance en un temps de 1 min 10,69 s.

La Montréalaise d’adoption Tess Routliffe s’est classée en 6e place du 100 m libre S7, elle qui avait terminé première de sa vague des qualifications en matinée.

« Je ne peux pas demander mieux. Quatre finales en cinq courses individuelles et deux médailles! C’est bon en vue de Tokyo. Je pense que j’ai bien poussé et je crois que ma fin de course était mieux que mon départ », a dit la médaillée d’argent du 100 m brasse et de bronze du 200 m quatre nages.