Michael Matthews triomphe encore au Grand Prix cycliste de Québec

Au sprint, l'Australien est sorti de nulle part et a devancé Peter Sagan et Greg Van Avermaet. Animateur du final, le numéro un mondial Julian Alaphilippe s'est contenté de la 7e position après 5 heures et 13 minutes d'efforts.

Matthews, meneur de l'équipe Sunweb, avait également remporté les grands honneurs à Montréal en 2018. Il pourra donc espérer un deuxième doublé de suite, dimanche.

Hugo Houle, à qui l'équipe Astana avait confié le rôle de leader, a été le meilleur Canadien avec une 15e place.

Michael Woods d'Education First a pris la 17e position tandis que James Piccoli, roulant pour l'équipe canadienne, s'est classé 22e.

Roberge et Burtnik aux avant-postes

Adam Roberge et Evan Burtnik, coé.quipiers de Piccoli ont rapidement pimenté l’épreuve en distançant le peloton dès le sixième kilomètre.

Ils ont uni leurs efforts à ceux du Français Julien Bernard, de l’Espagnol Luis Mas, de l’Israélien Guy Sagiv et de l’Américain Gavin Mannion pour rapidement creuser un écart intéressant en tête.

Après trois tours et environ une heure de course, l’avance de ce sextuor de fuyards culminait à plus de sept minutes.

Au 75e kilomètre, Roberge a toutefois dû déclarer forfait en raison d’une chute. Blessé à l’épaule, il a quitté le circuit à bord d’une voiture.

À la fin du 9e tour, un autre Québécois a chuté. Guillaume Boivin a demandé un autre vélo, mais le meilleur cycliste canadien des Grands Prix de l’an passé a abandonné après quelques mètres à peine, son épaule le faisant trop souffrir.

L’Albertain Burtnik, lui, poursuivait sa domination au classement des grimpeurs en raflant les points des 12 premières ascensions. Mais le grand prix de la montagne allait ultimement lui échapper.

À 50 kilomètres de l’arrivée, l’avance des cinq meneurs avait fondu à environ une minute devant un peloton fébrile.

Mas et finalement Mannion ont été les derniers à résister à la poursuite.

Mené par la Sunweb de Matthews, la Deceuninck d'Alaphilippe, la CCC de Van Avermaet et la Bora de Sagan, le peloton a avalé le dernier fuyard avec 26 km à faire mettant la table pour une fin de course enlevante.