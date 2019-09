Bobsleigh : les États-Unis attendent Kaillie Humphries

Humphries se marie samedi avec l'ancien freineur américain Travis Armbruster, ce qui lui ouvrira les portes de l'équipe américaine.

Elle pourra changer d'équipe dès que Bobsleigh Canada l'aura libérée.

Double championne olympique (2010, 2014), quatre fois gagnante de la Coupe du monde, l'athlète de 34 ans a déjà été invitée à participer aux Championnats américains de poussée dans quelques jours.

« Nous serons heureux d'accueillir Kaillie dès que Bobsleigh Canada l'aura libérée, a indiqué vendredi USA Bobsled Skeleton dans un communiqué.

« Kaillie est une athlète formidable et a depuis de nombreuses années mérité le respect et l'admiration des athlètes et du personnel de USA Bobsled Skeleton. »

L'arrivée de Kaillie Humphries serait un ajout important pour la fédération américaine.

Son programme féminin, l'un des meilleurs au monde depuis près de 20 ans, a perdu la pilote Jamie Greubel Poser, qui a pris sa retraite en 2018.

Les États-Unis n'ont pas connu autant de succès l'hiver dernier, avec sept podiums dont deux victoires en Coupe du monde en bob biplace, toutes avec Elana Meyers-Taylor comme pilote.

Sans Humphries, le Canada n'a pour sa part obtenu que deux podiums la saison dernière.

Kaillie Humphries est à couteaux tirés avec Bobsleigh Canada Skeleton depuis plus d'un an, depuis qu'elle a déposé une plainte pour harcèlement contre la fédération. Selon CBC, Humphries poursuit Bobsleigh Canada Skeleton qui l'empêche de quitter l'équipe.

Sa démarche juridique vise à accélérer les choses, car selon les règles internationales, elle doit être libérée avant le 30 septembre afin de pouvoir représenter les États-Unis cette saison.

Elle a pris une saison sabbatique en Coupe du monde l'an dernier, le temps que Bobsleigh Canada Skeleton achève son enquête interne.