Après l'orage, les Buccaneers battent difficilement les Panthers

Les Buccaneers ont fermé la porte lors d'un quatrième essai des Panthers près de la zone des buts et ils ont permis à l'entraîneur Bruce Arians de remporter une première victoire à la barre de l'équipe.

Jameis Winston a lancé une passe de touché pour des gains aériens de 208 verges.

Chris Godwin a réussi huit attrapés pour des gains de 121 verges et un touché, Peyton Barber a inscrit un majeur au sol en plus d'obtenir 82 verges par la course.

Les Buccaneers (1-1) ont remporté le match même s'ils n'ont converti que deux de leurs 12 tentatives en troisième essai.

Le quart des Panthers Cam Newton a terminé le match avec 324 verges par la passe, mais il n'a lancé aucune passe de touché pour une deuxième partie de suite. Il a également laissé le ballon lui échapper.

Newton n'a pas été en mesure d'amener les Panthers (0-2) dans la zone des buts, notamment lors de la dernière phase à l'attaque de la rencontre. Lors d'un quatrième essai et deux verges à franchir, les Buccaneers ont arrêté le porteur Christian McCaffrey alors qu'il avait saisi le ballon à la position de quart.

Les Buccaneers ont appliqué beaucoup de pression sur Newton, et ils ont réussi trois sacs, tous de la part de Shaquil Barrett.

La défensive de la formation de Tampa Bay a aussi limité McCaffrey à seulement 53 verges de la ligne de mêlée, lui qui en avait obtenu 209 avec deux majeurs la semaine dernière.

Le botteur des Panthers Joey Slye a réussi quatre placements, dont deux de plus de 50 verges. Les seuls autres points de l'équipe de la Caroline du Nord sont survenus à la suite d'un touché de sûreté.