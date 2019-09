Naomi Osaka à la recherche d'un nouvel entraîneur

« Je vous écris pour vous informer que Jay et moi ne travaillerons plus ensemble. Je suis super reconnaissante du temps passé ensemble et de tout ce que j'ai appris sur et à l'extérieur des courts. Mais je sens que le moment est venu pour un changement », a écrit l'ancienne numéro un mondiale sur Twitter.

En février, tout juste après sa victoire aux Internationaux d'Australie, elle s'était séparée de Sascha Bajin, élu entraîneur par excellence en 2018.

La Japonaise, qui pointe actuellement au 4e rang du classement de la WTA, a ensuite travaillé avec Jenkins jusqu'à l'annonce de leur séparation.

Osaka n'a atteint le carré d'as d'un tournoi qu'une seule fois depuis son triomphe à Melbourne. Elle n'a donc plus goûté à l'ivresse d'une finale depuis plus de sept mois.

La championne des Internationaux des États-Unis 2018 affichait un dossier de 9-1 après deux compétitions cette année, mais n'a pu maintenir son rythme de croisière par la suite.

Son rendement après la tournée australienne s'élève à 20-10.