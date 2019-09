Kim Clijsters reviendra à la compétition en 2020

La Belge Kim Clijsters, ancienne no 1 mondiale aujourd'hui âgée de 36 ans, va faire un retour à la compétition en 2020, plus de sept ans après avoir mis un terme à sa carrière. C'est ce qu'elle annonce jeudi sur ses réseaux sociaux.

Kim Clijsters avait déjà interrompu une première fois sa carrière entre 2007 et 2009 pour donner naissance à son premier enfant.

Après une pause de deux ans, elle était revenue à la compétition et avait remporté les Internationaux des États-Unis de 2009.

Elle était d'ailleurs devenue cette année-là la deuxième maman à remporter un tournoi du grand chelem, après l'Australienne Evonne Goolagong (à Wimbledon) en 1980.

Après ce premier retour réussi, elle avait quitté le circuit après les Internationaux des États-Unis de 2012.

Elle a maintenant trois enfants.

« Ces sept dernières années, j'ai été une mère à plein temps. Et j'adore ça. Mais j'ai aussi adoré être une joueuse professionnelle de tennis. Et honnêtement, ça me manque.

« Si j'essayais les deux?, se questionne-t-elle. Allons-y. Revenons une fois de plus », explique-t-elle sur Twitter.

Kim Clijsters a remporté quatre tournois du grand chelem.

La WTA a précisé qu'en tant qu'ancienne no 1, la joueuse belge pourra recevoir un nombre illimité de laissez-passer pour les tournois.