Les Blue Jays écrasent les Red Sox par jeu blanc

Une poussée de six points des Blue Jays (57-89) en fin de cinquième manche leur a permis de vaincre les Red Sox de Boston (76-70) par la marque de 8-0 mercredi au Centre Rogers de Toronto.

Les Blue Jays avaient brisé la glace et inscrit deux points au tableau indicateur lors de la manche précédente.

Vladimir Guerrero fils a produit trois points, tandis que Randal Grichuk et Teoscar Hernandez ont chacun envoyé deux coéquipiers au marbre.

Hernandez a frappé un coup de circuit de deux points dans la victoire, tout comme Rowdy Tellez, auteur d'une longue balle en solo.

Le gérant Charlie Montoyo a utilisé un quatuor de lanceurs. Wilmer Font a obtenu le départ, mais a été remplacé en début de troisième manche par Trent Thornton, qui a oeuvré pendant cinq tours au bâton.

Jason Adam et Ryan Tepera ont complété l'équation respectivement en huitième et neuvième manches.

Les artilleurs des Jays n'ont permis que deux coups sûrs et un but sur balles à leurs adversaires et ont enregistré neuf retraits au bâton, dont sept proviennent de Thornton.

Les Torontois auront l'occasion jeudi de balayer la série de trois matchs contre les Red Sox. Rappelons que les représentants de la Ville Reine avaient perdu sept rencontres consécutives avant la visite des Bostoniens.