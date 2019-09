La popularité de la formule E interpelle Ferrari

La formule E en sera à sa sixième saison, avec la première course prévue le 22 novembre en Arabie Saoudite.

Le championnat électrique prend de l'ampleur avec l'arrivée de deux grandes marques allemandes, Porsche et Mercedes-Benz. Elles suivent les pas de Audi, BMW, Jaguar et Nissan (anciennement Renault).

Mercedes-Benz se déploiera donc sur deux fronts : F1 et formule E. Ce que ne veut pas encore faire Ferrari, malgré les invitations répétées du président-fondateur de la formule E

« Nous avons invité Ferrari, et avec toutes ces grandes marques, ce serait un beau spectacle, a admis Alejandro Agag au réseau NBC. Mais je n'ai eu aucune nouvelle, pas même un signe d'intérêt. »

Pourtant, dans son dernier rapport annuel, Ferrari n'ignore plus l'existence du championnat électrique.

« La part de nos profits générée par les activités F1 pourrait diminuer si les performances de notre écurie devait faiblir par rapport aux autres équipes, ou si le modèle d'affaires de la F1 devait souffrir de la popularité grandissante du championnat de formule E », peut-on lire dans le rapport.

Un moteur Ferrari exposé à l'usine de Maranello Photo : Getty Images / Vittorio Zunino Celotto

La décision de Ferrari de se concentrer sur la F1 s'explique, car l'entreprise italienne tient sa renommée de la qualité historique de ses moteurs, or en formule E, les moteurs électriques sont monotypes et construits par le groupe McLaren.

Voir une voiture Ferrari avec un moteur McLaren est peu probable.

Pour le moment, la F1 jouit encore d'une popularité incontestée en course automobile. En 2018, plus de 490 millions de spectateurs ont regardé les courses de F1 contre 330 millions pour la formule E; plus de 4 millions ont franchi les tourniquets des circuits de F1 contre 476 000 spectateurs aux courses de formule électrique.

Malgré cela, c'est la première fois que l'entreprise Ferrari fait mention du championnat de formule E comme une menace pour ses activités F1 depuis qu'elle est entrée en bourse en 2015. Et fait intéressant, Ferrari ne mentionne aucun autre championnat.

Il faudra peut-être un changement réglementaire en formule E, et la possibilité pour les marques de construire leur propre moteur, pour que Ferrari s'engage à rouler électrique sur circuit. Ce qui n'est pas encore à l'ordre du jour.