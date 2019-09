Euro 2020 qualifications : Quadruplé de Ronaldo, victoires de la France et l’Angleterre

Le quintuple Ballon d'or a ouvert la marque sur un tir de pénalité à la 7e minute et, après avoir vu l'équipe balte revenir au score (28e), a rassuré son camp grâce à une bourde du gardien local (62e) et à deux bourdes de Bernardo Silva (65e et 76e).

« CR7 » a ainsi augmenté son record de buts internationaux à 93 réalisations en 160 rencontres avec le Portugal. Déjà buteur samedi dernier en Serbie, William Carvalho a fixé le score final dans le dernier temps d’arrêt.

Le Portugal, qui avait mal engagé sa campagne qualificative avec deux matchs nuls concédés à domicile face à l'Ukraine (0-0) et à la Serbie (1-1), a donc enchaîné après son succès obtenu à Belgrade (4-2) samedi pour s'installer à la 2e place du groupe B, avec 8 points.

Les Lituaniens sont désormais en bonne position pour se qualifier aux côtés de l'Ukraine, meneur du classement avec cinq longueurs d'avance et deux matchs de plus. Le Portugal, lui, n'a pas encore affronté le Luxembourg (11 octobre à Lisbonne) et se déplacera à Kiev le 14 octobre.

La France en tête

De son côté, l'équipe de France s'est imposée 3-0 contre l'Andorre mardi soir au Stade de France.

Elle reste ainsi ex aequo en tête du groupe H avec la Turquie (4-0 en Moldavie).

Kingsley Coman a ouvert le score (18e), puis le défenseur Clément Lenglet a inscrit de la tête son premier but en Bleu (52e) sur un coup franc de son coéquipier à Barcelone, Antoine Griezmann.

En fin de rencontre (90+1), Wissam Ben Yedder a offert le 3-0 aux Bleus.

L'Angleterre invaincue

À Southampton, l’Angleterre a poursuivi sur sa lancée grâce à un gain de 5-3 sur le Kosovo. Invaincue en quatre matchs, l'Angleterre se balade toujours dans le groupe A avec 4 victoires et 19 buts marqués.

Avec ses 12 points, ses trois longueurs d'avance sur les Tchèques, vainqueurs au Monténégro (3-0), et quatre sur son adversaire du soir (ces deux dernières équipes comptent un match en plus), les hommes de Gareth Southgate ont pris une belle option sur la qualification.

Sans un Raheem Sterling, auteur d'un but et de trois passes décisives sur le premier acte, l'Angleterre n'aurait pas atteint la pause avec un avantage confortable (5-1) après avoir bêtement accordé le premier but avec moins d'une minute de jeu.

Six minutes plus tard, Michael Keane déviait de la tête un coup de pied de coin vers Sterling à l'affût pour l'égalisation (1-1, 8e).

Le numéro 7 profitait ensuite des espaces trop souvent laissés par ses adversaires incapables de suivre son rythme pour offrir un but à Kane ((2-1, 19e) et deux à Jadon Sancho (4-1, 44e et 5-1, 45+1), les deux premières réalisations du joueur de Dortmund avec les Trois Lions.

Autres résultats du jour

Groupe B :

Luxembourg 1 - Serbie 3

Groupe H :