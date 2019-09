David Ortiz de retour au Fenway Park

À sa première apparition publique depuis le 9 juin, jour où il a été grièvement blessé dans une discothèque de Saint-Domingue, Ortiz a effectué le lancer protocolaire avant le match entre les Red Sox de Boston et les Yankees de New York.

Ortiz a d’abord fait le lancer à Jason Varitek, un receveur et coéquipier au sein des Red Sox de 2004 et 2007, des clubs qui ont remporté la Série mondiale. Puis, il a pris un micro et, du monticule, il a remercié les partisans pour leurs prières et leur soutien.

Sa présence n'a cependant pas inspiré les Red Sox qui se sont inclinés 5-0.

L’ancien joueur de 43 ans a été blessé par balle par un tireur à gages sur une moto, qui a tiré à courte distance, et qui l’a blessé au torse. La police a dit que la cible était un autre homme.

Des médecins de Saint-Domingue ont prélevé la vésicule biliaire et une partie de l'intestin d'Ortiz. Le lendemain, il a été transporté dans un avion des Red Sox à destination de Boston, où il a subi une autre opération.

Membre de 10 équipes d'étoiles, Ortiz a aidé les Red Sox à stopper une disette de 86 ans sans triomphe en Série mondiale, en 2004. Neuf ans plus tard, il a frappé pour ,688 contre St. Louis, et il a obtenu le titre de joueur le plus utile de la Série mondiale.

Il a pris sa retraite après la saison 2016. Au cours de sa carrière, il a frappé 541 circuits.

Les Red Sox ont rapidement retiré son numéro 34. La ville a donné son nom à une rue et à un pont situés à l'extérieur du Fenway Park.