Bianca Andreescu, de révélation à sensation

La nouvelle championne des Internationaux des États-Unis et cinquième joueuse mondiale a fait des apparitions en personne aux émissions The View, Live with Kelly and Ryan et Good Morning America lundi matin. En soirée, elle devait être sur le plateau de Jimmy Fallon pour le Tonight Show.

« J’étais en pâmoison devant tout ça, j’essayais de me rappeler que tout le travail qu’on a accompli a finalement rapporté », a dit Andreescu à Robin Roberts, à Good Morning America.

La Torontoise a également souligné l’importance de la visualisation dans son processus. « J’en fais depuis que j’ai 12 ou 13 ans, c’est ma mère qui m’a montré comment faire. Ça m’aide beaucoup, je crois qu’on se construit notre réalité dans notre esprit. »

De la même façon, à 15 ans, Andreescu s’était écrit un faux chèque de gagnante à New York, avant de recevoir le vrai samedi.

« J’entame chaque tournoi avec l’intention de le gagner, a dit Andreescu en entrevue avec le site de la WTA, dimanche. Mais de vraiment le gagner, c’est un sentiment complètement différent.

« Après ma victoire contre Taylor Townsend, c’est là que j’ai vraiment commencé à y croire. J’ai dû me battre contre la foule… ça n’avait rien à voir avec la foule en finale, mais j’ai eu cette première expérience avant d’affronter Serena. »

Bianca Andreescu championne à New York

Quatre petites défaites en 2019

Avec ses 7 victoires à New York, Bianca Andreescu présente un éloquent dossier de 45 victoires et 4 défaites en 2019. Parmi ces quatre défaites, deux ont été provoquées par abandon sur blessure.

En d’autres mots, seulement deux joueuses ont battu Andreescu quand elle était en santé, en 47 occasions.

L'Américaine Sofia Kenin est la dernière à l'avoir battue. C'était à Acapulco, en février.

Andreescu a commencé le mois de mars avec sa victoire à Indian Wells. Elle a abandonné en huitièmes de finale à Miami, puis au deuxième tour de Roland-Garros, contre Kenin.

S’en est suivi la victoire à Toronto après l’abandon de Serena Williams, puis celle à la régulière contre Williams à New York.

Son bond de 10 places de lundi est le plus important du classement de la WTA dans tout le top 50.

Andreescu a également grimpé en 4e place à la course à la finale de la WTA. Le tournoi disputé à Shenzhen mettra aux prises les huit meilleures joueuses à la fin du mois d’octobre.

En rafale :