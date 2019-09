Shea Weber en santé et d'attaque pour la nouvelle saison du Canadien

Le CH avait dû patienter jusqu’au 27 novembre avant de retrouver Weber l'an dernier.

Le défenseur de 34 ans se dit dans d'excellentes dispositions après avoir passé l'été à s’entraîner et à patiner, et non pas à guérir une blessure.

« C’est excitant, a-t-il confié lundi au tournoi de golf de l'équipe, à Laval. L’an dernier, j’étais dans l’incertitude, je ne savais pas quand j’allais pouvoir revenir au jeu. Je devais travailler pour revenir le plus rapidement possible. Cette fois, je suis prêt dès le départ et je suis enthousiaste en vue du camp d’entraînement. »

Le défenseur format géant croit que son équipe n’est pas si loin de décrocher sa place en séries. Le Tricolore n'a pas été invité au bal printanier depuis 2017 et n'a pas atteint le deuxième tour éliminatoire depuis 2015.

« Nous étions là l’année dernière. Pas tout à fait, ce n’était pas assez bon, mais une récolte de 97 points est suffisante dans la plupart des saisons, a-t-il dit. Nous en sommes encore là. Avec une équipe qui a pris de l’expérience, ça devrait fonctionner. »

« Nous avons eu tout l’été pour réaliser la différence que deux points peuvent faire, explique pour sa part Brendan Gallagher. On ramasse ces deux points n’importe quel soir, et on a un groupe qui peut réussir à faire un autre pas dans la bonne direction pour devenir l'une de ces équipes qui aspirent à la Coupe Stanley. »

Quand on regarde notre groupe, nous avons Pricey, et ça commence là. Vous entrez en séries, et vous avez un gros avantage. Nous avons d’autres gars qui vont briller dans ce genre d’occasions. Mais, pour le moment, le focus doit être sur les 82 matchs, et ce qu’il faut faire pour obtenir cette occasion. Brendan Gallagher, attaquant du Canadien de Montréal

Carey Price aime le potentiel du Canadien

La progression du Canadien de Montréal la saison dernière encourage Carey Price en vue de la prochaine campagne. Le gardien estime que l'expérience acquise servira de tremplin pour atteindre – ou retrouver – le prochain échelon.

La saison 2018-2019 a permis à plusieurs membres de l'équipe, principalement les jeunes, de « comprendre ce que ça prend pour accéder aux éliminatoires », considère Price.

Carey Price au tournoi de golf du Canadien Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

« Nous avons eu de bons résultats l'an dernier, nous avons su élever notre niveau de jeu dans les moments cruciaux, a indiqué le no 31. Nous devrons faire preuve de constance cette saison pour y parvenir. »

Un grand nombre de joueurs disputent toute leur carrière sans avoir une réelle occasion [de remporter la Coupe Stanley], je ne veux pas être l'un de ceux-là. Nous sommes conscients que c'est un processus. Carey Price, gardien de Canadien de Montréal

Le portier n'a pas voulu se mouiller en ce qui concerne son temps d'utilisation la saison prochaine. Celui qui sera maintenant secondé par Keith Kinkaid désire aborder le tout « une semaine à la fois ».

Rappelons que la saison dernière, Price a été d'office dans 66 des 82 matchs du calendrier. Il a excédé ce nombre une seule fois dans sa carrière professionnelle amorcée en 2007.