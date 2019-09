« J’aime le groupe que nous avons » - Marc Bergevin

« J’aime le groupe de joueurs que nous avons, a-t-il confié lundi au tournoi de golf de l'équipe, à Laval. Le camp d’entraînement sera important. Il y aura de la compétition à l’interne. Il y a beaucoup de jeunes qui poussent et j’aimerais voir certains d’entre eux avec l’équipe à l’ouverture de la saison en Caroline. Les trois prochaines semaines seront très intéressantes pour notre organisation. »

Interrogé à savoir s’il ressentait davantage de pression pour participer aux séries éliminatoires cette année, après les avoir ratées au cours des deux dernières saisons, Bergevin a laissé entendre que ce n’était pas le cas.

Non. Je gère ma pression au quotidien. Mon but est de bâtir à court et à long terme. Faire une transaction tout de suite, mais qui nous fera mal dans les années suivantes, je ne suis pas prêt à le faire. Il y a toujours des risques à faire une transaction ou à signer un joueur autonome. C’est mon travail comme gestionnaire et je vais continuer dans la même direction. Marc Bergevin

Le changement, pas à tout prix

En mêlée de presse, des journalistes ont demandé à Marc Bergevin s’il y avait encore une possibilité d’acquérir de nouveaux éléments par la voie d’un échange ou du marché des joueurs autonomes.

Sans surprise, le DG n’a pas fermé la porte, tout en insistant sur le facteur de risques inhérents.

« On dispose d’un espace d’environ 6 millions de dollars sous le plafond salarial. On reste aux aguets pour la possibilité d’améliorer notre équipe tout en libérant notre équipe d’un peu de sa masse salariale, un peu comme on l’a fait l’an dernier avec Winnipeg et Joel Armia », a-t-il répondu.

Garder Domi

L’attaquant Max Domi fait partie de ceux qui écouleront la dernière année de leur contrat au cours de la prochaine saison.

Bergevin ne semble pas trop s’en faire quant au déroulement des négociations avec celui qui a connu une saison de 72 points, dont 28 buts, l’an dernier, la meilleure de sa jeune carrière.

Il lui reste une année de contrat après quoi il deviendra joueur autonome avec restriction et un droit à l’arbitrage. Je n’irai pas sur la place publique au sujet des négociations, mais je dirai simplement qu’il y a eu des pourparlers au début de l’été. Marc Bergevin

« Je ne suis pas certain qu’il y a un an, on pensait que son acquisition était un bon coup, mais je pense maintenant que les partisans sont contents qu’il soit avec le Canadien, a-t-il ajouté. C’est sûr que j’aimerais le garder ici à long terme. »

Plus de détails sous peu.