La presse spécialisée envoie Sebastian Vettel à la retraite

Le journal français L'Équipe pose l'inévitable question à propos de l'avenir de Sebastian Vettel.

« On se demande s'il sera un pilote de F1 l'an prochain », peut-on lire dans le quotidien spécialisé.

Le journal espagnol Marca nuance son analyse.

« Leclerc a dépassé Vettel au classement, et il l'oblige à abandonner son titre de pilote numéro un dans l'équipe, après une énième erreur de l'Allemand » , écrit-on.

Le journal autrichien Kronen Zeitung y voit le passage du flambeau, utilisant l'expression « changement de la garde »

Charles Leclerc soulève le trophée du vainqueur sur le podium à Monza. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Quant a la presse italienne, elle se concentre à encenser Charles Leclerc.

« Sa victoire ressemble à un couronnement. Il impressionne de plus en plus par son talent. Le jeune homme de 21 ans a conquis tout le monde depuis six mois, la Scuderia Ferrari, le cœur des tifosi et il incarne l'avenir de l'équipe », .écrit la Gazzetta dello sport.

« Le guerrier de Ferrari se défait des deux Mercedes-Benz. Sa stratégie a été celle d'un vétéran. Un véritable chef d'oeuvre » , écrit le Corriere della serra.

« Leclerc enflamme Monza, Ferrari attendait cette victoire depuis 2010. Une course de rêve pour la Scuderia que Vettel voudra oublier », écrit le Corriere dello sport.

« Leclerc est le plus jeune pilote Ferrari à remporter deux courses de suite, à sa première saison au volant du Cavallino », rappelle La Repubblica.

« Leclerc offre à Ferrari une victoire inoubliable en résistant à la pression de Hamilton. Vettel joue les seconds rôles après sa désastreuse performance. Avec Leclerc, Ferrari peut à nouveau rêver », écrit La Stampa.

« Ferrarissimo ! Le triomphe rouge au terme d'une course folle et d'un duel étourdissant avec Hamilton. Vettel s'enfonce dans une crise », écrit Tuttosport.