Watkins s’illustre dans un gain des Chiefs à Jacksonville

Associated Press

Sammy Watkins a capté trois passes de touché et les Chiefs de Kansas City ont dominé les Jaguars de Jacksonville 40-26 dimanche.

Watkins a fourni des réceptions payantes de 68, 49 et 3 verges. La plus longue est survenue dès la deuxième minute du match : il a saisi le ballon à sa ligne de 40 et a filé seul jusqu'en zone des buts.

Watkins a totalisé 198 verges de réceptions. Patrick Mahomes a cumulé 378 verges de passes, sans subir de sac.

Lesean McCoy a ajouté 81 verges en 10 courses. Harrison Butker a réussi 4 placements, dont un de 46 verges.

Les Chiefs (1-0) vont jouer à Oakland dimanche prochain. Ils vont retrouver leurs partisans le 22 septembre, contre Baltimore.

Chez les Jaguars (0-1), Nick Foles a été blessé à l'épaule gauche tôt dans le match, en complétant une passe de touché de 35 verges à DJ Chark.

Il a été remplacé par Gardner Minshew, un choix de sixième tour cette année. Minshew a réussi ses deux premières passes de touché dans la NFL au dernier quart, des connexions de 15 et 21 verges, avec Dede Westbrook et Chris Conley.

Jackson lance cinq passes de touché et les Ravens humilient les Dolphins

Après seulement neuf minutes de jeu, Lamar Jackson avait déjà forcé les partisans à huer l'équipe de sa ville natale.

Originaire du sud de la Floride, Jackson a égalé un record d'équipe en lançant cinq passes de touché et les Ravens de Baltimore ont humilié les Dolphins de Miami 59-10.

Grâce à leurs 42 points après deux quarts, les Ravens ont établi un record d'équipe pour les points après une demie et un record de la NFL lors de la première demie d'un match d'ouverture. La formation de Baltimore a établi un record d'équipe pour les points et les verges totales (643).

Rien ne fonctionne pour les Browns, qui sont corrigés 43-13 par les Titans

Ce sont peut-être finalement les Titans du Tennessee qui méritaient toute l'attention.

Marcus Mariota a lancé trois passes de touché, dont une de 75 verges à Derrick Henry, et les Titans ont servi une correction de 43-13 aux Browns de Cleveland.

Delanie Walker a capté deux passes payantes au quatrième quart et la tertiaire des Titans a intercepté trois passes du quart Baker Mayfield lors de cette période.

Cameron Wake a plaqué Mayfield dans la zone des buts en première demie, menant à un touché de sûreté, et les Titans ont dominé les Browns, qui étaient déjà considérés comme des aspirants au Super Bowl depuis l'ajout du receveur étoile Odell Beckham fils.

La formation de Cleveland a commis 18 pénalités qui ont coûté 182 verges. Elle montre un dossier de 1-19-1 lors d'un match d'ouverture depuis 1999.