Les Carabins l'emportent sans difficulté contre l'Université McGill

La défense des locaux a causé un revirement à chacune des cinq premières possessions offensives des visiteurs, mais n'a jamais réellement su en profiter.

L'attaque des Carabins a stoppé l'hémorragie à mi-chemin du deuxième quart et n'a plus jamais été inquiétée par la suite.

Le quart-arrière Dimitri Morand a fait fi des deux interceptions commises durant la période initiale et a lancé sa seule passe de touché, sur quatre verges, au receveur Antoine Chabot.

L'autre majeur des Carabins a été inscrit par le demi défensif Redha Kramdi. Le secondeur Samuel Rossi a d'abord signé un larcin contre le quart Dimitrios Sinodinos, puis a remis le ballon à Kramdi qui a franchi 66 verges jusque dans la zone payante.

Après avoir couru un peu, je commençais à manquer de jus, et je savais que je n’avais pas la vitesse pour me rendre jusqu’au bout. Redha m’a crié qu’il était là, je n’ai donc pas hésité à lui donner le ballon. Samuel Rossi, secondeur des Carabins de l'UdeM

Le botteur de précision Louis-Philippe Simoneau a quant à lui réalisé six placements en sept tentatives.

Les Carabins seront les hôtes du Rouge et Or de l'Université Laval samedi prochain au CEPSUM. La veille, l'Université McGill se rendra à Sherbrooke afin de se mesurer au Vert & Or, toujours en quête d'une première victoire après deux matchs.