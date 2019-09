Noah Bowman en argent à la Coupe du monde de Cardrona

Médaillé de bronze de la discipline aux Championnats du monde en février dernier, Bowman a de nouveau brillé en lever de rideau de la campagne 2019-2020.

L'Albertain a récolté une note de 93,40 points, ce qui lui a valu le 2e rang au classement, derrière Birk Irving (95,60 points) et devant Aaron Blunck (92,80 points), deux skieurs acrobatiques américains.

Trois autres Canadiens ont intégré le top 10, soit Brendan MacKay (92,40 points), Simon d'Artois (87 points) et Sam McKeown (31,20 points), détenteurs des 4e, 6e et 9e échelons.

Plus tôt dans la journée, les représentants de l'unifolié Dylan Marineau, Andrew Longino et Evan Marineau ont été éliminés durant les qualifications. Ils ont conclu la compétition en 14e, 15e et 27e places.

Du côté des femmes, la première épreuve de la saison de Coupe du monde a été remportée par la Chinoise Zhang Kexin (91 points). Elle a été accompagnée sur le podium par sa compatriote Gu Eileen (89 points) et par la Russe Valeriya Demidova (87,80 points).

Les deux skieuses acrobatiques canadiennes présentes en sol néo-zélandais, soit Rachael Anderson et Amy Fraser, ont été stoppées vendredi lors du tour qualificatif. Elles ont pris les 10e et 15e positions au cumulatif.

La prochaine épreuve de demi-lunes en Coupe du monde se déroulera du 11 au 13 décembre à Copper Mountain, en Utah, aux États-Unis.