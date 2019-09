La mission impossible du Canada à la Coupe du monde de rugby

Dernière nation qualifiée, le Canada aborde le tournoi en toute lucidité.

« Le but, c’est de terminer troisième dans la poule puisque ça nous permettrait d’être qualifiés automatiquement pour la prochaine Coupe du monde », a révélé à Radio-Canada Sports le Québécois d'origine française Benoît Piffero.

Piffero, l’un des deux Québécois au sein de l’équipe nationale, et le seul francophone, en sera à sa deuxième participation à cette grand-messe du rugby. En 2015, le Canada s’était incliné à ses quatre matchs du tour préliminaire.

Benoît Piffero Photo : AFP/Getty Images / BERTRAND LANGLOIS

Le défi s’annonce encore plus grand cette année.

« Pour être tout à fait réaliste, on est dans une poule où il y a la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud, qui sont deux prétendants au titre suprême. Ce sont deux pays du rugby. L’objectif dans ces deux matchs-là sera de profiter du moment et de leur donner le plus de mal possible à gagner le match », explique le talonneur.

Il serait illusoire de croire qu’on peut gagner sur ces deux équipes-là. Benoît Piffero, talonneur de l'équipe canadienne

La Nouvelle-Zélande, ou les « All Blacks » comme on les appelle, est double championne en titre, tandis que l’Afrique du Sud n'a raté le podium qu’une seule fois depuis son titre qui a transcendé le sport en 1995.

« On va tout donner, on va essayer de saisir toutes les opportunités pour faire en sorte qu’ils se rappellent du match comme étant compliqué pour eux, mais ce serait de mentir de dire qu’on y va pour gagner », dit l'athlète de 32 ans né à Montréal.

Pour espérer terminer 3e, il faudra impérativement que le Canada l’emporte contre la Namibie et l’Italie, les autres équipes du groupe, affirme celui qui joue en ligue semi-professionnelle en France. « C’est important pour le Canada d’y être qualifié chaque fois. C’est un des rares pays qui a fait toutes les Coupes du monde depuis son apparition en 1987. »

Qualification difficile

Le Canada est la dernière nation à s'être qualifié pour cette Coupe du monde après avoir pris part en novembre à un tournoi de repêchage en terrain neutre, à Marseille, en France.

Benoit Piffero propose cette explication : « Cette fois a été un peu plus dure que les précédentes éditions, en raison notamment de plusieurs pays qui se sont donné les moyens considérables pour être qualifiés, j’entends ici les États-Unis qui ont mis les gros moyens au rugby à VII. »

« Ils terminent aujourd'hui 2es du circuit mondial, alors que ce n’est pas du tout une nation rugby à la base et qui a eu des victoires récemment contre de très grosses nations. À nous de nous inspirer de ça », poursuit-il.

Les All Blacks

« Quand mes proches et mon entourage ont su que j’allais jouer contre les All Blacks, raconte Piffero, ils ont dit : "Prépare-toi, ça va taper!” Oui, ça va taper, mais il y va y avoir de la vitesse, ça va être génial! C’est super de jouer des matchs comme ça même si on a de grandes chances de perdre. C’est hyper passionnant de pouvoir réaliser ce rêve-là. »

C’est la référence. C’est une raison aussi pour laquelle les jeunes s'intéressent au rugby. C’est le mystère qu’incarne les All Blacks avec le haka et tout. Benoît Piffero

« Ça fait peur forcément, mais c’est tellement excitant de pouvoir se comparer à ce qui se fait de mieux au monde. Des gens qu’on a plutôt l'habitude de voir à la télé et là, on va se retrouver devant eux. Quoi qu’il arrive, il y a cet effet d’excitation qui va s’annuler dès le premier coup de sifflet », conclut-il.