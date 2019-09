« Le tournoi des recrues n’a pas de prix. C’est là que ça se passe » - Joël Bouchard

Désolé de vous l’apprendre, l’été est terminé. Il souffle sur Belleville une faible brise en provenance de l’Ouest qui fait légèrement frissonner et vous incite à aller vous réfugier à l’intérieur du CAA Arena, qui accueille les recrues du Canadien, des Sénateurs et des Jets en fin de semaine.

Une fois à l’intérieur, les vociférations d’un Bouchard toujours aussi dynamique se mêlent aux rondelles qui rebondissent dans la baie vitrée et à la camaraderie des joueurs sur la glace (ou des journalistes dans les gradins, c’est selon).

Le hockey est bel et bien de retour et débute avec le tournoi des recrues qui est parfois regardé de haut, avec un certain dédain. Les choses sérieuses viendront plus tard, entend-on.

Il convient certainement de le prendre avec un grain de sel, ce tournoi, mais les chances de laisser une bonne impression à la haute direction montréalaise ne seront pas légion pour la majorité des 25 joueurs qui auront l’occasion de se faire valoir ce week-end dans le fief du légendaire Jean-Baptiste « Jack » Laviolette.

La question mérite d’être soulevée : quelle est la valeur réelle du tournoi des recrues?

« La valeur? Il n’y a pas de prix. Il y en a zéro. La valeur de ce tournoi-là? J’écoutais [l'entraîneur du Moose du Manitoba] Pascal Vincent hier qui en parlait. Il n’y a pas d’université du hockey, il n’y a pas de Harvard du hockey. C’est là que ça se passe », a répondu Bouchard du tac au tac.

Sur papier, le duel que livreront les jeunes pousses du Tricolore à celles des Sénateurs samedi soir semble bien inégal. Les équipes approchent le tournoi des recrues avec des philosophies bien différentes.

Ottawa, par exemple, a décidé d’envoyer un contingent plutôt relevé dont six joueurs ont déjà goûté à la Ligue nationale pour un total de 52 matchs d’expérience. Chez le CH, seul Ryan Poehling a fait ses premiers pas dans le circuit Bettman, l’on s’en souviendra, au tout dernier match de la campagne dans une cause perdue; le Canadien était éliminé depuis la veille.

Ryan Poehling Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Plusieurs postes sont à pourvoir dans la capitale d’ailleurs et les Erik Brannstrom, Logan Brown, Drake Batherson, Alex Formenton, Max Véronneau et Vitaly Abramov pourraient tous avoir droit à une audition, voire un séjour prolongé dans la grande ligue dès cette année.

À Montréal, peut-être y a-t-il une ouverture à l’avant et une à l’arrière si vous êtes généreux et optimiste.

Bref, le contexte dans lequel les entraîneurs évaluent des joueurs qu’ils ne connaissent pas tous très bien n’est pas idéal. Vendredi, pour les jeunes Jets, plutôt inexpérimentés eux aussi, ce fut la déroute de 8-1 face aux Sens.

Les résultats n’ont que peu d’impact aux yeux des dirigeants. Les joueurs sont davantage jugés à l’aune de leur comportement, de leur capacité d’adaptation et de leur progression.

De nombreux amateurs s’apprêtaient à renvoyer Jesperi Kotkaniemi pieds et poings liés en Finlande après son premier match au camp des recrues à Laval l’an dernier où, l’espace de quelques minutes, Brady Tkachuk l’a fait passer pour un chérubin.

Cale Fleury semblait destiné à disputer une ultime campagne dans la Ligue junior de l’Ouest avant que Bouchard décide qu’il était mûr pour profiter de ses enseignements dans la Ligue américaine. En un an, il est devenu un pilier du Rocket en défense.

Il est donc possible de changer la perception de l’entraîneur, même si les confrontations sur la glace peuvent être inégales, si le temps de jeu n’est pas équitablement réparti, si les équipes, en somme, n’en sont pas au même stade de leur développement.

« Le défi que je leur lance, c’est de jouer à la hauteur de leur potentiel. Ils sont ici pour une raison. Il y a des choses qu’ils font bien. Ils ont une identité. On veut leur donner un peu de ligne directrice, mais comme entraîneur, c’est un tournoi qui est très difficile. On ne peut pas vraiment les coacher. On a deux petites pratiques et on commence avec eux », a convenu Bouchard après l’entraînement.

Le groupe des 25 du Canadien est plutôt hétéroclite. Certains viennent d’Europe, d’autres des rangs juniors, quelques-uns sont des joueurs de la LAH et d’autres encore sont présents sur invitation du club.

« Pour tous ces joueurs, il y a une adaptation. Tu joues avec des hommes, pas avec des enfants. Tes batailles à un contre un, ton horaire, la quantité de matchs, ton intensité dans tes présences sur la glace aussi. La différence souvent dans les calibres inférieurs, c’est l’intensité pendant ta présence sur la glace. Un 35 secondes de charge de travail où tu dois penser beaucoup plus rapidement, tu dois jouer beaucoup plus rapidement que dans les niveaux inférieurs. Ce 35 secondes-là, tout se passe plus vite dans ta tête, dans tes jambes, tes réactions, tes lancers », a renchéri l’entraîneur du Rocket.

C’est à qui s’adaptera le plus rapidement.

Une occasion pour Harvey-Pinard

Rafaël Harvey-Pinard amorcera le match en compagnie de Nick Suzuki et de Ryan Poehling, les deux attaquants qui ont une chance de percer la formation de Claude Julien cet automne.

L’occasion est belle pour le choix de 7e tour du CH en 2019.

Capitaine des Huskies l’an dernier, Harvey-Pinard a mené son équipe à la conquête de la Coupe Memorial. Le jeune homme de 20 ans a constamment progressé pendant sa carrière junior jusqu’à connaître une saison de 85 points à Rouyn-Noranda et à sa sélection au repêchage par l’équipe de son enfance.

Plusieurs partisans voulaient toucher la Coupe Memorial portée par Rafaël Harvey-Pinard lundi. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Travailleur infatigable, l’ailier de Jonquière possède des atouts qu’affectionne Bouchard.

« Joël m’en a parlé aujourd’hui sur la patinoire. Il pense que je suis capable de jouer avec ce genre de joueurs-là. C’est pour ça qu’il m’a mis avec eux. Il m’a dit : "reste comme tu es, travaille fort, donne tout ce que tu as et les bonnes choses vont arriver" », a lancé Harvey-Pinard.

Au mois de juin, au camp de développement, on l’avait déjà vu évoluer avec Cole Caufield, premier choix du CH à Vancouver.

« Je pense que Caufield était content de jouer avec lui », s’est avancé Joël Bouchard.

L’entraîneur a cherché à minimiser l’importance de la composition des trios, mais n’empêche que le Québécois se retrouve sur le trio qui sera scruté à la loupe.

« Harvey-Pinard peut jouer à gauche ou à droite, en avantage ou en désavantage numérique. C’est un couteau suisse. Il a des atouts. Ce n’est pas une grande science, ça va sûrement changer. On a mis des vétérans avec des recrues pour trouver un équilibre, mais il ne faut pas regarder trop loin », a commencé Bouchard, avant de l’encenser.

« Il a joué des gros matchs. Capitaine à la Coupe Memorial, il a 20 ans, il a joué avec de bons joueurs, il est capable de prendre la pression », a-t-il ajouté.

Fleury, plus léger

En défense, les prétendants de qualité sont nombreux, mais les jeux semblent faits, ou presque.

Cale Fleury est peut-être l’un des seuls qui a un coup à jouer à ce tournoi des recrues et il en est bien conscient.

Cale Fleury Photo : La Presse canadienne / JONATHAN HAYWARD

Bouchard s’est montré particulièrement enthousiaste lorsqu’on lui a parlé de son défenseur, rappelant à quel point il était obéissant, appliqué et qu’il avait beaucoup évolué.

Pour gagner en vitesse, Fleury a perdu 5 kg cet été et fait maintenant osciller le pèse-personne à 93 kg (205 lb).

« C’est une question d’équilibre corporel, d’être le plus mince possible pour être plus rapide sur la glace », a expliqué le défenseur.

Ce qu’il a gagné en rapidité, il ne craint pas de l’avoir sacrifié à sa force.

« Je me sens encore fort physiquement, j’ai fait de bonnes performances dans tous les tests. Je devrais être correct. »

« Il est devenu un professionnel, a ajouté Bouchard. Il est en meilleure condition physique. La façon dont il se comporte, sur la glace, hors glace. Il a tout fait ce qu’on lui demandait. C’est sa plus grande qualité. Il absorbe, il écoute, il veut, il est facile à diriger. »

Fleury amorcera la rencontre en compagnie du Finlandais Otto Leskinen que le Canadien a embauché comme joueur autonome au printemps dernier.

Leskinen a choisi le Canadien grâce aux bons mots de son ami Jesperi Kotkaniemi. Du moins, c’est ce qu’il a tenté d’expliquer dans un anglais rudimentaire.

Dans son cas aussi, il y aura de la curiosité.