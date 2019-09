Déjà éliminé, le Canada l’emporte sur la Jordanie à la Coupe du monde

Kyle Wiltjer a réussi sept tirs de trois points et le Canada a décroché une victoire importante de 126-71 face la Jordanie, samedi, en Chine.

En plus des 29 points récoltés par Wiltjer, Melvin Ejim en a ajouté 13, tandis que Cory Joseph et Kevin Pangos ont obtenu respectivement 11 et 10 points dans la victoire.

Les 24 tirs de 3 points du Canada, classé 23e au monde, sont un record de la Coupe du monde. Les Américains détenaient jusqu’à maintenant la meilleure marque avec 19 réussites en 1994.

Cette victoire de la formation canadienne lui permet d’obtenir son billet pour un autre tournoi de qualification olympique, l’été prochain.

Les Canadiens, qui participent à un premier mondial depuis 2002, avaient clos le tour préliminaire avec un gain de 82-60 contre le Sénégal. Ils joueront leur dernier match lundi face aux Allemands (1-2).

L’équipe dirigée par Nick Nurse, champion de la NBA avec les Raptors de Toronto, a vu son rêve de titre mondial disparaître après deux défaites en lever de rideau, face à l’Australie et la Lituanie.