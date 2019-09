Daniil Medvedev se qualifie pour la première finale en grand chelem de sa carrière

Associated Press

Associated Press

Daniil Medvedev a obtenu son billet pour la finale des Internationaux des États-Unis grâce à un gain en trois manches de 7-6 (7/5), 6-4 et 6-3 face au Bulgare Grigor Dimitrov, vendredi soir.

C'est la première fois que le Russe de 23 ans se taille une place en finale d'un tournoi du grand chelem. Jusqu'à présent, il n'avait pas dépassé le quatrième tour lors des événements majeurs.

Mais Medvedev connaît un été 2019 éclatant. La cinquième tête de série participera à sa quatrième finale de suite dimanche (victoire à Cincinnati, défaite à Montréal et à Washington)

Dimitrov, 78e mondial, a éliminé Roger Federer en cinq manches en quarts de finale et était à un point près de remporter la première manche face à Medvedev.

Sauf que le Bulgare n'a pas été en mesure de capitaliser sur l'occasion au bris d'égalité. Medvedev a ensuite brisé Dimitrov lors de chacune des manches suivantes pour s'assurer d'une place en finale.

Plus tard en soirée dans l'autre demi-finale, l'Espagnol Rafael Nadal (no 2) aura rendez-vous avec l'Italien Matteo Berrettini (no 24).

Nadal tente de mettre la main sur son quatrième titre à Flushing Meadows et sur son 19e titre majeur au total pour se rapprocher de Roger Federer, qui possède 20 titres du Grand Chelem.