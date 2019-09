Encore une vilaine chute pour Hugo Barrette

Barrette participait aux demi-finales du keirin lorsqu’il est sorti de piste. Des examens réalisés en Bolivie ont conclu que le Madelinot n’avait pas subi de blessure à la tête, et il a reçu le feu vert pour prendre l’avion de retour au pays en début de semaine prochaine.

Barrette subira des examens plus approfondis à son retour pour établir la nature exacte de ses blessures. L’épaule ou la clavicule pourraient avoir été touchées, et l’athlète de 28 ans a été victime de multiples éraflures et ecchymoses.

Ce n’est pas la première mésaventure de Barrette en piste. Aux derniers Championnats du monde, en Pologne, Barrette a été chanceux de s’en tirer avec une simple blessure au mollet après une collision à haute vitesse en piste. Cet accident est survenu un peu plus de trois ans après une chute spectaculaire à Cali, en Colombie, qui avait failli lui coûter la vie.

L'autre Canadien en lice dans l'épreuve de keirin, Joël Archambault, a pris le 4e rang de la grande finale.

