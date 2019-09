[EN DIRECT] La Série mondiale de basketball 3 c. 3 de la FIBA à Montréal

Pour la toute première fois, Montréal accueille les Séries mondiales de basketball à 3 contre 3 dès aujourd'hui et tout au long de la fin de semaine. Cette discipline, qui fera son entrée aux Olympiques à Tokyo en 2020, gagne en popularité un peu partout dans le monde.

Douze formations masculines, dont trois du Canada, lutteront pour le titre de cette compétition. Huit équipes de femmes prennent part au tournoi qui se déroule sous le pont Jacques-Cartier.

« Ce sont des matchs de 10 minutes, explique Jo-Annie Charbonneau, présidente du tournoi. Les gagnants sont les premiers qui arrivent à 21 points. Le chronomètre [pour attaquer] est de 12 secondes plutôt que 24 au basketball à 5 contre 5. C’est très rapide, il n’y a pas d’arrêts de jeux, on change la possession du ballon et on recommence. »

Montréal est la 8e de 12 escales du World Tour cette année et la 5e à laquelle participent Steve Sir et l’équipe d’Edmonton. Comme ils ne jouissent d’aucun financement de la part de Basketball Canada, Sir et ses trois coéquipiers doivent donc livrer de bonnes performances afin de payer leurs dépenses.

« Tout dépend de tes résultats, raconte Sir. C’est un risque, mais ça rend les choses intéressantes, la pression de gagner est là.

La bourse globale à Montréal est de 50 000 $ chez les hommes, dont le circuit a été créé en 2012.

Présentement 8e au classement général, Edmonton croit en ses chances de représenter le Canada à Tokyo l’an prochain. Ils devront se classer parmi les trois premières de 20 équipes lors tournoi l’an prochain pour se qualifier.

« Nous sommes bien placés, nous sommes présentement la seule équipe canadienne à jouer de façon sérieuse, expose Steve Sir, un ancien de l’Université de l’Arizona du Nord. Tous les joueurs les mieux classés au pays sont avec nous. Notre but est d’être l’équipe canadienne qui aidera notre pays aux Olympiques. »

Les femmes, qui font leur entrée dans les Séries mondiales cette année, ne touchent pas encore d’argent.

Ce sport n’est pas encore très structuré au Canada et ce sont les sœurs Michelle et Katherine Plouffe, longtemps joueuses au sein de l’équipe senior à 5 contre 5, qui ont été les instigatrices du projet féminin. Ce sont les membres de l’équipe qui financent leurs activités. Gagnantes de l’étape de Prague au début d'août, les Canadiennes sont présentement au 24e rang mondial.

« On a commencé en juin, dit Catherine Traer, l’une des joueuses canadiennes. On n’avait jamais joué le 3 contre 3. On a gagné les deux derniers tournois auxquels on a participé donc on accumule des points et on espère se qualifier pour un tournoi en mars où les trois meilleures équipes vont se qualifier pour Tokyo. »