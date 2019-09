La défensive des Packers neutralise les Bears

Associated Press

Les « Monstres du Midway » se sont finalement pointé le bout du nez en lever de rideau de la 100e saison de la NFL. Ils portaient cependant l'uniforme vert, blanc et or.

Dans une lutte défensive marquée par des attaques anémiques et plusieurs pénalités, les Packers de Green Bay ont utilisé la stratégie des Bears, soit une défensive étanche et inébranlable, et Aaron Rodgers a été juste assez efficace jeudi soir dans un gain de 10-3 lors du premier match de la campagne.

Les deux attaques ont largement été affectées par le peu de temps de jeu obtenu lors des matchs préparatoires. Rodgers a parfois semblé mal à l'aise dans cette nouvelle attaque créée de toutes pièces par le nouvel entraîneur de l'équipe Matt LaFleur. Il a cependant réussi à repérer Jimmy Graham qui a inscrit le seul touché de la rencontre au deuxième quart.

À partir de ce moment, les deux défensives se sont montrées féroces jusqu'aux toutes dernières secondes de l'affrontement.

De quoi rendre fier Vince Lombardi, dans ce match qui opposait la plus vieille rivalité du football américain. Les Packers ont le dessus 98-95-6 et ont remporté 16 des 19 dernières rencontres de saison entre les deux équipes.

Le seul revirement a été causé par l'ancien joueur des Bears Adrian Amos, lorsqu'il a récupéré une passe dans la zone des buts avec 1:58 au match.

Mason Crosby a réussi un placement de 39 verges pour les Packers, tandis que Eddy Pineiro en a réussi un de 38 verges du côté des Bears.