Serena Williams encore en finale des Internationaux des États-Unis

Du coup, devant un stade Arthur-Ashe qui n'en avait que pour elle, la huitième tête de série a égalé le record de 101 victoires de Chris Evert à Flusing Meadows.

Marque qu'elle pourrait améliorer samedi en soulevant un septième trophée à New York contre la gagnante de l'autre demi-finale entre la Canadienne Bianca Andreescu (no 15) et la Suisse Belinda Bencic (no 13).

Williams rejoindrait alors Margaret Court pour le nombre de titres dans un tournoi du grand chelem, soit 24.

« Les records, je n'y pense pas. Je viens et je fais ce que je peux sur le court, a déclaré la gagnante. Mais faire partie d'un club, quel qu'il soit, aux côtés de Chrissie, c'est super. »

C'est la quatrième fois depuis la naissance de sa fille il y a deux ans, que la joueuse de bientôt 38 ans a l'occasion de remporter un 24e succès dans un tournoi majeur.

L'an dernier à Flushing Meadows, dans une finale controversée, elle s'était inclinée devant la Japonaise Naomi Osaka. Deux mois plus tôt, c'était l'Allemande Angelique Kerber qui l'avait freinée à Wimbledon, tandis que cette année, sur le même gazon anglais, elle s'est butée à la Roumaine Simona Halep.

Contre Svitolina (no 5), Williams a imposé son jeu dès les premiers coups. Elle s'est forgé une avance de 3-0 dans la manche initiale même si Svitolina, aussi demi-finaliste à Wimbledon, rivalisait pratiquement à armes égales.

La seconde manche n'aura été qu'à sens unique. Svitolina a enlevé le premier jeu avant de voir l'Américaine empocher les six suivants, et même de gratifier le public d'un service-volée... qu'elle a gagné.

« Ça, vous ne le reverrez pas! Je me suis demandée ce que je faisais là. Moi, c'est la ligne de fond de court! »

Deux juniors canadiens en demi-finales du double

Chez les juniors, la Québécoise Mélodie Collard et la Taïwanaise Hong Yi Cody Wong ont remporté leur quart de finale contre les Américaines Abigail Forbes et Savannah Broadus (nos 6) en deux manches identiques de 6-4.

Pour une place en finale, Collard et Wong feront face aux Françaises Aubagne Droguet et Selena Janicijevic.

Chez les garçons, l'Ontarien Liam Draxl et son partenaire américain Govind Nanda (nos 5) ont éliminé, au terme d'un duel de trois manches, l'Américain Brandon Nakashima et le Français Valentin Royer (nos 4) par la marque de 2-6, 6-3 et 10-7.

Draxl et Nanda ont rendez-vous en demi-finales avec les Américains Eliot Spizzirri et Tyler Zink.

Par contre, en simple, Draxl s'est incliné au troisième tour devant l'Américain Cannon Kingsley. L'Ontarien a poussé son rival au bris d'égalité chaque fois avant de céder en deux manches de 6-7 (7/9) et 6/7 (6-8).