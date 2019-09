S’ils profitent ces jours-ci d’un congé de deux semaines sans compétition en raison de la pause internationale, les joueurs de l’Impact verront ensuite les rencontres à fort enjeu se succéder à un rythme d’enfer. Il ne reste que quatre matchs à la saison de MLS, dont un premier le samedi 14 septembre contre le FC Cincinnati, qui n'a inscrit que cinq victoires cette année – dont une contre l’Impact, faut-il le rappeler.

L’Impact portera ensuite son attention vers la finale du Championnat canadien, qui s’amorce le mercredi 18 septembre à Montréal et se conclut le mercredi suivant au BMO Field de Toronto.

Entre ces deux rencontres se pointe un périlleux déplacement sur la pelouse de Zlatan Ibrahimovic – et du Galaxy de Los Angeles, accessoirement –, le samedi 21 septembre. Le Bleu-blanc-noir terminera sa saison avec deux matchs à domicile les dimanches 29 septembre et 6 octobre contre l’Atlanta United et les Red Bulls de New York, qu’on ne range pas dans la catégorie des pieds de céleri.

Ce sera compliqué. L’Impact compte 37 points en 30 matchs, et ces équipes qui ont longtemps été des poursuivantes avec des matchs en main dépassent désormais Montréal au classement.

Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et le Toronto FC, puisque c’est de ces clubs dont on parle, ont respectivement 39 et 38 points. Ils ne perdent plus depuis quelques semaines. Et ils ont encore des matchs en main. Les joueurs ne maîtrisent plus tout à fait leur destinée, mais foi de Saphir Taïder, cette saison « tient encore debout ».

« Une chance, elle est peut-être petite, mais elle est toujours là, a souligné Taïder après l’entraînement de jeudi. L’entraîneur est venu pour nous aider, certes, mais la majorité du travail, c’est nous, les joueurs, qui devons l’effectuer sur le terrain. Se cacher derrière des excuses, ça ne sert pas à grand-chose. On a eu des matchs où on pouvait revenir dans le coup. »

On a perdu le dernier match 3-0, mais c’est à nous de garder cette flamme allumée. L’entraîneur, c’est bien beau, mais la majorité des responsabilités, ce sont les joueurs qui doivent l’avoir. Saphir Taïder

En poste deux semaines à peine, le pilote Wilmer Cabrera ne peut revoir de fond en comble le modèle de jeu de l’équipe et la débarrasser de certaines habitudes. Chose certaine, il a demandé à son groupe de presser, d’attaquer, de prendre des risques. C’est ce qu’il répète depuis son arrivée à Montréal, et Taïder y a lui-même fait écho jeudi.

Encore faut-il savoir comment attaquer. Wilfried Nancy, survivant tenace au poste d’entraîneur adjoint, ne s’est pas fait prier pour souligner combien les adversaires visitent désormais le stade Saputo pour y jouer de manière défensive. Ils laissent donc l’Impact prendre l’initiative et le privent des moments de transitions qui lui réussissent si bien.

Visiblement, Nancy et ses collègues entraîneurs s’attendent à faire face à ce genre de défi en phase d’attaque d’ici la fin de la saison.

« On va travailler sur les relations entre les joueurs et sur la façon de déséquilibrer un bloc un peu plus bas, a soutenu Nancy. Comme vous l’avez vu, ces derniers temps, les équipes viennent à Montréal – et même par le passé, ça s’est fait – et nous avons besoin de prendre de la vitesse, de déséquilibrer un bloc un peu pas. »

Au moins, tout indique que le personnel d’entraîneur aura du choix au sein de son effectif. Hormis les joueurs convoqués en équipe nationale et les blessés à long terme comme Daniel Kinumbé et Anthony Jackson-Hamel, tout le monde était sur la pelouse du Centre Nutrilait, jeudi.

Oui, même Ignacio Piatti.

« Il était heureux, a indiqué Nancy. Ce sont de grands enfants. Nacho, c’est un gars qui adore le ballon. Il courait comme un cabri, j’ai envie de dire. On est content de le voir. Maintenant, il faut y aller doucement, entraînement après entraînement, et ce n’est même pas une question de fragilité. C’est qu’il faut s’adapter à la charge de travail, et il nous faut un Nacho Piatti qui va arriver mentalement frais et disponible pour les derniers matchs. »

L’absence de Piatti et de sa quinzaine de buts cette saison, a rapidement calculé Taïder, a coûté à l’Impact « au moins six points ». Il en faudra vraisemblablement plus que cela au Bleu-blanc-noir en cette fin de saison, mais le retour de l’Argentin serait déjà un bon début.