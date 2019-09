Maxence Parrot est exactement là où il voulait être

Celui qui comptait déjà quatre médailles d’or en big air aux X Games retrouvait les siens à Oslo. À vrai dire, c’est lors d’un entraînement en Suisse, quelques jours auparavant, que Parrot a tout d’abord affiché ses couleurs.

« Ils ont vu que je pratiquais mes gros sauts, ce à quoi ils ne s'attendaient pas », a confié l'athlète de Bromont, jeudi, à Radio-Canada Sports.

La table était mise pour la compétition, qui comportait une nouveauté importante cette année: elle était présentée à l’intérieur.

Pour que tout le monde puisse s’acclimater à cette configuration différente, six séances d'entraînement étaient prévues. Les athlètes n’en ont eu que deux en raison de la météo, parce que même si l’épreuve était disputée à l’intérieur, le sommet de la rampe était tellement haut qu’il se trouvait à l’extérieur.

Signe supplémentaire de sa bonne forme, Maxence Parrot a obtenu la meilleure note en qualifications. En finale, il était meneur provisoire quand Yuki Kadono, le seul à pouvoir le détrôner, s’est élancé pour son saut final.

« J’étais déjà extrêmement content d’être là, j’étais déjà assuré d’une deuxième position, ce dont j’étais quand même content après ce que j’ai vécu. Mais j’étais tellement proche de l’or, c’est sûr que j’étais stressé quand il a fait son saut », explique Parrot pour illustrer son état d'âme à ce moment.

Le dernier saut du Japonais n’a pas été à la hauteur, et Maxence Parrot s’est retrouvé là où il s’était imaginé toute l’année : sur la première marche du podium.

En bas de la piste, tous mes amis sont venus me prendre dans leur bras, c’est un moment dont je vais me rappeler toute ma vie. [...] Quand je faisais mes traitements, c’est sûr que mon but, c’était de gagner la médaille d’or, mais je ne savais pas comment mon corps allait réagir après la chimio, si j’allais avoir assez de temps.

Maxence Parrot