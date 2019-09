[2019/09/07] Série mondiale de basketball 3 contre 3 de la FIBA - Montréal, Canada

[Série mondiale de basketball 3 contre 3 de la FIBA - Montréal, Canada]

[Samedi 7 septembre]

[12 h 30 (HAE)#Tour préliminaire - Hommes - Novi Sad c. Lausanne]

[12 h 50 (HAE)#Tour préliminaire - Hommes - Liman c. Sakiai Gulbele]

[13 h 15 (HAE)#Tour préliminaire - Hommes - NY Harlem c. Edmonton]

[13 h 35 (HAE)#Tour préliminaire - Hommes - Piran c. Zemun]

[14 h 15 (HAE)#Tour préliminaire - Hommes - Novi Sad c. Ralja Intglactic]

[14 h 35 (HAE)#Tour préliminaire - Hommes - Lima c. Sao Paulo DC]

[14 h 55 (HAE)#Tour préliminaire - Hommes - NY Harlem c. San Juan]

[15 h 15 (HAE)#Tour préliminaire - Hommes - Piran c. Toronto Hyundai G]

[15 h 40 (HAE)#Tour préliminaire - Hommes - Lausanne c. Ralja Intglactic]

[16 h (HAE)#Tour préliminaire - Hommes - Sakiai Gulbele c. Sao Paulo]

[16 h 45 (HAE)#Tour préliminaire - Hommes - Edmonton c. San Juan]

[17 h 05 (HAE)#Tour préliminaire - Hommes - Zemun c. Toronto Hyundai G]

[17 h 45 (HAE)#Femmes - Quart de finale 1]

[18 h 10 (HAE)#Femmes - Quart de finale 2]