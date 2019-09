Bianca Andreescu accède aux demi-finales des Internationaux des États-Unis

Bianca Andreescu a pris une manche pour trouver ses repères contre Elise Mertens, mais elle a renversé la vapeur pour se qualifier pour la première fois de sa carrière pour les demi-finales d'un tournoi du grand chelem, mercredi soir, à New York.

La Canadienne de 19 ans a vaincu la Belge, 25e joueuse mondiale, 3-6, 6-2 et 6-3 en quarts de finale.

« J'ai besoin que quelqu'un me pince. Est-ce que c'est la vraie vie? », a demandé Andreescu, émue, sur le court central de Flushing Meadows après le duel.

C'est la 12e fois de suite qu'Andreescu (no 15) gagne un duel qui s'est terminé trois manches.

En demi-finales, elle fera face à la Suisse Belinda Bencic, 12e joueuse mondiale, qui a vaincu la Croate Donna Vekic plus tôt mercredi.

Dans la chaleur et l'humidité de la soirée new-yorkaise, Andreescu a semblé tourner à vide en première manche. Mertens l'a brisée dès son deuxième jeu au service et a conservé son avantage sans donner une seule balle de bris par la suite à la Canadienne.

Elise Mertens a réussi 22 coups gagnants, mais a commis 27 fautes directes contre Bianca Andreescu. Photo : Getty Images / Elsa

Le vent a toutefois tourné dès le début de la deuxième manche alors que Mertens n'a remporté aucun point sur jeu à son premier tour au service. Mais la Belge a immédiatement brisé Andreescu pour niveler les chances.

Sauf que la Canadienne a ensuite brisé deux fois son adversaire pour ramener les deux joueuses à égalité à une manche partout.

En troisième manche, Andreescu a continué d'être en maîtrise de la situation, remportant facilement ses jeux au service. Poussant régulièrement Mertens à la faute et multipliant les coups gagnants (40 pendant le match), la Canadienne a toutefois eu besoin de sept balles de bris pour finalement en convertir une première, à 5-3.

Bianca Andreescu réagit après un point contre Elise Mertens lors de son quart de finale à Flushing Meadows. Photo : Getty Images / Elsa

Cinq points plus tard, elle confirmait sa place en demi-finales, avec la manière.

« C'est fou! Il y a un an, j'étais dans les qualifications [elle s'était inclinée dès son premier match, NDLR]. Je souffrais d'une blessure au dos. Et maintenant, tout ce que j'ai accompli cette année me laisse sans mots », a ajouté celle qui est assurée de faire partie des 10 meilleures joueuses au classement de la WTA après le tournoi.

Andreescu a remporté la Coupe Rogers et le tournoi d'Indian Wells cette saison, mais en grand chelem, elle n'avait pas fait mieux qu'un deuxième tour (en Australie et à Roland-Garros) avant Flushing Meadows.