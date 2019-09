Berrettini surprend Monfils pour une place en demi-finales à Flushing Meadows

« Quel combat! » a lancé l'Italien, 25e joueur mondial, à l'issue des 3 heures 57 minutes de ce bras de fer.

« Je ne me souviens d'aucun point... que de la balle de match. Et des doubles fautes, j'en ai trop fait. En jouant, je me disais que c'était le plus beau match que j'ai vu, alors même que je le jouais! », a-t-il ajouté.

Berrettini s'est imposé sur sa cinquième balle de match après en avoir laissé l'une d'entre elles filer en raison d'une double faute.

Il deviendra le deuxième Italien à jouer une demi-finale à New York après Corrado Barazzutti en 1977.

Au prochain tour, il affrontera l'Espagnol Rafael Nadal (no 2) ou l'Argentin Diego Schwartzman (no 20).