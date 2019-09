Les Lions, un piège à Alouettes?

Après l’avoir emporté de justesse à Moncton contre les Argonauts de Toronto, les hommes de Khari Jones ne peuvent prendre les Lions à la légère.

« Je me suis fait un devoir de leur rappeler qu’après les deux semaines de congé plus tôt dans la saison, nous sommes 0-2 (aucune victoire, deux défaites) et nous voulons changer cela », souligne l'entraîneur-chef.

Les Alouettes ont obtenu un congé dès la deuxième semaine et, quand ils sont revenus au jeu, ils ont disputé leur pire match de la saison, une raclée de 41-10 à Hamilton.

Après leur deuxième semaine de congé, ils ont perdu à domicile contre le Rouge et Noir d’Ottawa dans un match où ils ont accordé deux touchés sur des retours de bottés.

Même si leur performance en a surpris plusieurs en première moitié de saison, les Moineaux ont encore beaucoup de travail à faire selon leur entraîneur-chef.

Après un gros soupir, Khari Jones a parlé des débuts de matchs à améliorer, en attaque surtout, mais en défense également.

Si les Alouettes ont réussi à sauver les meubles avec plusieurs revirements, dont neuf interceptions, ils sont derniers dans la Ligue canadienne (LCF) avec une moyenne de près de 330 verges accordées par la passe chaque match.

Pour ce qui est de l’attaque, le quart Vernon Adams fils prend l’entière responsabilité des lents départs.

Ça commence avec moi avec mes lectures de jeu et tout ce qui vient avec. Quand j’aurai nettoyé tout ça, éliminé les interceptions et autres revirements, quand je me concentrerai sur les jeux simples, je crois que nous pourrons être très bons. Vernon Adams fils

« Tout le monde en attaque fait son travail, poursuit-il. Je dois m’assurer de faire le mien en tout temps et pas attendre qu’on se retrouve en arrière par 16 points ou 11 points. Je dois m’assurer de bien faire dès le départ. »

Protéger Mike Reilly

Le quart des Lions Mike Reilly est plaqué par Ja'Gared Davis des Tiger-Cats. Photo : La Presse canadienne / Jon Blacker

Si les Alouettes constituent la plus belle surprise de la LCF jusqu'ici, les Lions représentent certainement une grosse déception.

On s’attendait certainement à plus d’une victoire pour l’équipe de Vancouver qui a fait l’acquisition de l’un des meilleurs quarts de la ligue en Mike Reilly.

Mais les Lions ont été incapables de protéger leur investissement depuis le début de la saison. Ils ont accordé 43 sacs, 14 de plus que toute autre équipe de la LCF.

Après 10 matchs, les Lions ont réagi en congédiant l’entraîneur de la ligne offensive, l’ancien joueur des Alouettes Bryan Chiu.

L’entraîneur-chef des Lions, DeVone Claybrooks (lui-même un ancien Moineau), estime que Reilly a été à la hauteur, compte tenu de ce qu’il a dû subir derrière la ligne de mêlée.

« Clairement, il ne peut continuer à se faire tabasser ainsi, explique-t-il. Mais, il a réagi en vrai pro. Il tente de mener les gars comme il se doit. Il est le premier arrivé et le dernier parti. Son éthique est irréprochable et ça déteint sur les autres joueurs. »

Le retour de Tony Washington

La semaine de congé dont ont bénéficié les deux équipes aura permis de soigner plusieurs bobos.

Chez les Alouettes, il n'y aura que deux ou trois petits changements à la formation.

Le plus important est certainement le retour du bloqueur à gauche Tony Washington. C'est avec Washington au bout de la ligne d'un côté et Chris Schleuger à l'autre bout que la ligne à l'attaque montréalaise a connu ses meilleurs moments.

Les Alouettes pourront aussi compter sur le retour du centre-arrière Spencer Moore, qui connaissait le meilleur match de sa carrière quand il s'est blessé lors du match écourté contre les Roughriders de la Saskatchewan.

Finalement, le demi défensif canadien Dominique Termansen pourrait disputer un premier match cette saison.