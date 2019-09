Tour d'Espagne : Iturria maître chez lui, Roglic toujours en rouge

L'Espagnol de la formation procontinentale Euskadi-Murias s’est imposé en solitaire au terme des 180 km entre Saint-Palais et Urdax-Dantxarinea, près de son Pays basque natal.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma ) a conservé le maillot rouge.

Sur les routes accidentées des Pyrénées-Atlantiques (France), puis de la Navarre espagnole, les fuyards ont pris le large avec la bénédiction du peloton, qui a laissé filer l'échappée.

Et parmi les échappés, Iturria s'est montré le plus malin en faussant compagnie à ses compagnons à plus de 20 km de l'arrivée, puis en résistant au retour de ses adversaires, à peine à 5-7 secondes de sa roue dans les deux derniers kilomètres.

« J'ai attaqué à fond, avec tout ce que j'avais. Il restait de nombreux kilomètres, je me suis un peu lancé à l'aventure, a raconté le Basque de 27 ans au micro de la chaîne publique espagnole TVE. J'ai creusé l'écart immédiatement et ensuite, jusqu'à l'arrivée, il fallait tenir, tenir, tenir. »

« Je suis ravi, je n'avais jamais gagné chez les professionnels, alors ouvrir mon compteur ici, sur le Tour d'Espagne, pas loin de chez moi, dans une étape que j'étais venu reconnaître, c'est un rêve qui devient réalité », a poursuivi le gagnant, qui porte les couleurs d’une petite formation invitée à la Vuelta.

L'Espagnol Jonathan Lastra (Caja Rural) a pris la 2e place, au sein d'un groupe de poursuite arrivé à seulement six secondes, devant l'Américain Lawson Craddock (EF-Education First), 3e.

Statu quo au classement général, puisque les 14 échappés du jour n'étaient pas menaçants pour Roglic, arrivé sans encombre au sein du peloton plus de 18 minutes après le vainqueur du jour.

Le Slovène, qui a pris le pouvoir en survolant le contre-la-montre individuel mardi, conserve 1 min 52 s d'avance sur son dauphin, le vétéran espagnol Alejandro Valverde (Movistar), et 2 min 11 s sur le Colombien Miguel Angel Lopez (Astana), 3e.

Mais dans cette Vuelta si imprévisible, tout pourrait évoluer dès jeudi alors que se profile une nouvelle étape piégeuse sur les routes basques. La 12e étape (171,4 km) entre le Circuit de Navarre et Bilbao prévoit trois ascensions condensées de troisième catégorie dans les 30 derniers kilomètres de l'étape.