L'athlète de 28 ans s'était joint à la formation en 2018 et il s'y sent très à l'aise.

« C’est une belle marque de confiance, je suis le seul coureur dans l’équipe qui a un contrat de trois ans, a dit Houle en entrevue à RDI Matin, mercredi. Pour moi, c’est un bel accomplissement et ça me donne de la sécurité pour la suite. J’ai vraiment trouvé ma maison là, l’équipe me fait confiance. Ils me mettent dans les meilleures dispositions pour donner le meilleur de moi-même. Et je me suis fait de bons amis là-bas. »

Selon Astana, l'athlète de Sainte-Perpétue a démontré « qu'il est un très bon joueur d'équipe, toujours prêt à appuyer le meneur lors des classiques d'un jour ainsi que pendant des semaines lors des grands tours ».

Le directeur général d'Astana, Alexander Vinokourov, n'a d'ailleurs pas tari d'éloges à son endroit.

Il a démontré une très belle progression depuis deux ans. Il s'est amélioré pendant les classiques d'un jour et les étapes d'un grand tour. Je crois qu'il a le potentiel pour devenir un bon cycliste, qui peut obtenir de bons résultats pendant des étapes courtes, par exemple. Je suis ravi qu'il soit avec nous pour encore trois ans. Alexander Vinokourov, directeur général d'Astana

Cette saison, Hugo Houle s'est signalé en finissant au 5e échelon du classement cumulatif de la course arctique de Norvège. En 2018, il avait notamment terminé en 4e place du Tour Poitou-Charentes et 8e au classement général du Tour du Danemark.

Il apprécie la structure instaurée chez Astana et la façon de travailler de l'équipe.

On a un programme de course qui est déterminé à l’avance, on peut se préparer pour les grands événements. Ils ne bousculent pas notre programme, ils t’emmènent sur des stages d’entraînement. Cette année, pour le Tour de France, j’ai fait deux semaines à Tenerife, en haut du volcan, à 2100 mètres d’altitude, justement pour faire du bon travail avec les entraîneurs. Hugo Houle

« On a fait un rappel après l’extrême du Dauphiné, on a fait deux semaines à Isola 2000, en altitude. Toutes ces étapes-là font en sorte que tu peux arriver au sommet de ta forme pour l’événement. Ce ne sont pas toutes les équipes ou tous les coureurs qui ont accès à ce genre de stage. Ça démontre un peu l’importance qui m’a été accordée et ça me fait chaud au cœur de me dévouer pour l’équipe. »

Des cartes à jouer à Québec et à Montréal

Hugo Houle participera la semaine prochaine aux Grands Prix cyclistes de Québec (13 septembre) et de Montréal (15 septembre), les seules courses d'un jour de l'UCI WorldTour en Amérique du Nord. Et il souhaite s'y signaler.

J’arrive en forme, je pense que je vais avoir un peu de liberté de l’équipe Astana, donc j’espère être en mesure d’aller chercher un bon résultat, que ce soit à Québec ou à Montréal. Hugo Houle

« Ça se peut que j’aie le leadership. Je n’ai pas encore le plan de performance, mais ça se peut que j’aie un peu de liberté, que je n’aie pas à travailler pour quelqu’un d’autre. Juste d’avoir ma chance, c’est déjà une belle marque de confiance. »

Après son passage au Québec, Hugo Houle prendra part aux Championnats du monde de cyclisme sur route, du 22 au 29 septembre, à Harrogate, au Royaume-Uni.