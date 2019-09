Bianca Andreescu apprend vite et en veut toujours plus

NEW YORK - Bianca Andreescu est devenue la première Canadienne à se qualifier pour les quarts de finale des Internationaux des États-Unis depuis Patricia Hy-Boulais en 1992. À 19 ans seulement, elle déborde de confiance et ne veut surtout pas s’arrêter là.

Dans la nuit de lundi à mardi, Andreescu a été à l’école du tennis new-yorkais nocturne sur le court Arthur-Ashe. La victoire de 6-1, 4-6 et 6-2 contre Taylor Townsend a été riche en enseignement.

Une bonne chose puisqu'elle aura droit à une autre audition en soirée sur le mythique court new-yorkais, mercredi dès 19 h, contre la Belge Elise Mertens, 25e tête de série.

Devant un public plutôt hostile, acquis à la cause de son adversaire américaine, elle a dû gérer ses émotions et sa fougue. La foule encourageait non seulement Townsend, mais elle applaudissait aussi les erreurs de l’Ontarienne.

Andreescu a même semblé perdre sa concentration à certains moments, comme lorsqu’elle s’est préparée à recevoir un service de son adversaire à 40-40. Pourant, c'est elle qui était au service!

La gagnante de la Coupe Rogers a aussi reçu un avertissement pour avoir lancé sa raquette, mais elle jure qu’elle l’a plutôt échappé en voulant frapper une balle. Elle s’est permis d’inviter la foule à l’encourager d’un geste de la main, un peu comme l’a souvent fait Danill Medvedev cette semaine, mais sans la même arrogance ni animosité.

« J’ai appris que si je restais calme et positive, la foule ne pouvait pas me battre, a confié Andreescu aux petites heures du matin. Ce n’était pas facile, mais j’arrivais à entendre des encouragements de Canadiens et ça m’a donné le sourire et ça m’a aidé dans les moments délicats. Je suis satisfaite de ma réaction. »

Bianca Andreescu Photo : AFP / TIMOTHY A. CLARY

Atteindre les quarts de finale d’un tournoi du grand chelem représente bien sûr un rêve... ou plutôt une étape. L’objectif, lui, est encore bien loin.

Je suis bien heureuse, mais le tournoi n’est pas terminé. Est-ce que je sens que je peux gagner le tournoi? Je veux gagner tous les tournois. Mais pour répondre directement à cette question : oui, je le pense. J’aborde les matchs un à la fois, mais je n’ai jamais joué avec autant de confiance. Je pense que je joue mieux ici qu’à la Coupe Rogers de Toronto. Bianca Andreescu

La joueuse de Thornhill ne manque pas de confiance. Cette confiance n’est pas tombée du ciel puisque cela fait plus d’un an qu’elle enchaîne les tournois et les victoires.

« Elle bâtit ça avec le travail et, après, tu as juste confiance de trouver une façon d’aller chercher des victoires, analyse son entraîneur Sylvain Bruneau. La confiance ne s’achète pas, ça ne se donne pas. Il faut juste aller chercher les matchs et c’est ce qu’elle a fait. On ne veut pas penser trop vite à la victoire, mais n’importe quelle joueuse rendue en quarts de finale devrait croire en ses chances. On a encore trois très gros matchs d’ici là. »

Selon Jim Courier, ancien numéro un mondial et analyste à la télévision américaine, la confiance de Bianca Andreescu est légitime.

« Elle a de bonnes raisons de croire en elle, a confié le gagnant des Internationaux de France (1991 et 1992) et d'Australie (1992 et 1993) à Radio-Canada Sports. Bianca a gagné deux tournois importants en battant les meilleures joueuses. C’est normal d’avoir confiance. Est-ce réaliste de penser qu’elle peut gagner ? Absolument. »

Bianca Andreescu devra d’abord vaincre Mertens, 26e mondiale, en quarts de finale. Mertens n’a pas perdu la moindre manche depuis le début de la quinzaine.