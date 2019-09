Les séquelles des commotions cérébrales suscitent l'appréhension

La hantise des commotions cérébrales est omniprésente dans le monde du sport. Et pour cause. La science et les chercheurs ont démontré ces dernières années à l'aide d'études et de révélations bouleversantes les graves conséquences des traumatismes répétés à la tête.

Mais pour plusieurs athlètes, le sujet demeure tabou. Ils sont encore nombreux à taire les symptômes d'une commotion de peur d'être tenus à l'écart de la compétition ou de voir des portes se refermer devant eux.

Pourtant, les commotions cérébrales peuvent bel et bien mettre fin aux carrières d'athlètes dans la fleur de l'âge.

Parlez-en à Hassoun Camara. L'ancien joueur de soccer de l'Olympique de Marseille et de l'Impact de Montréal a été contraint de prendre sa retraite en novembre 2017, à seulement 33 ans, à cause de commotions répétées.

Sans compter ceux et celles qui doivent désormais vivre avec les séquelles potentielles de commotions liées à la pratique de leur sport.

L'ex-hockeyeur Enrico Ciccone et l’ancien joueur de football Matthieu Proulx en sont conscients. Des traumatismes à la tête, ils en ont subi, ils en ont vu les effets sur eux et sur d'autres joueurs.

« Je ne veux pas paraître alarmiste, mais je vis un peu avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête », reconnaît Proulx, qui a joué pendant six saisons dans la Ligue canadienne de football, toutes avec les Alouettes, de 2005 à 2010.

« Je vis ma vie en espérant que je puisse vivre vieux, vivre en santé et ne pas avoir de problèmes, ajoute l'homme de 38 ans. Mais en même temps, je le dis bien franchement, je vis ma vie un peu différemment en fonction de l'inconnu qui m'attend. »

Enrico Ciccone abonde en ce sens.

« Je sais que j'ai eu des commotions cérébrales, mais je ne sais pas si un jour je vais en vivre les séquelles, en espérant que non, avoue le Montréalais de 49 ans, dont la carrière s'est étalée de 1987 jusqu'à 2001. C'est sûr qu'en vieillissant, tu as de petites pertes de mémoire, et là tu te dis : "Est-ce que ça commence?" Il y a toujours cet aspect-là qui est dérangeant, et ça, c'est mon quotidien. »

Il estime avoir vécu six ou sept commotions cérébrales non répertoriées au fil de sa carrière de 690 matchs chez les juniors et les professionnels.

Solutions

Pour Enrico Ciccone, il n'y a pas que ses propres appréhensions qui l'incitent à s'impliquer pour tenter d'enrayer le fléau des commotions cérébrales. Les décès de joueurs de sa génération comme Bob Probert et Todd Ewen, chez qui on a diagnostiqué l'encéphalopathie traumatique chronique (ETC) lors d'autopsies, le troublent.

Il est aussi préoccupé par le phénomène des traumatismes crâniens chez les jeunes et tout particulièrement ceux qui pratiquent le hockey.

Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs et de saines habitudes de vie, Enrico Ciccone, dépose un projet de loi visant à modifier la Loi sur la sécurité dans les sports. Photo : Radio-Canada

Selon des données du Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT) pour les années 2011 à 2017, les traumatismes crâniens représentaient 43,4 % des incidents de hockey sur glace soumis à l'organisme (soit 630 blessures sur 1452) chez les garçons âgés de 5 à 9 ans.

La proportion diminue à 28,7 % chez les garçons de 10 à 14 ans (2775 blessures sur 9674), et à 20,7 % chez les 15 à 19 ans (1120 sur 5418).

Et selon les données du SCHIRPT, qui dit traumatisme crânien dit presque assurément commotion cérébrale.

En moyenne, les commotions cérébrales représentent 93 % des traumatismes crâniens, signalés au SCHIRPT, attribuables aux activités sportives et récréatives chez les enfants de 5 à 19 ans.

Ciccone croit que la solution passe par l'instauration d'un registre, dans le cadre d'une loi, dont l'objectif serait de colliger les données sur l'état de santé des personnes âgées de moins de 18 ans à la suite d'une commotion cérébrale.

Le printemps dernier, le député de Marquette et porte-parole libéral en matière de sports, de loisirs et de saines habitudes de vie a déposé en ce sens le projet de loi 196.

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ne se montre pas très emballée par cette démarche. S'appuyant sur l'avis d'experts qu'elle a consultés, elle privilégie une approche centrée sur la prévention et la sensibilisation plutôt qu'une approche contraignante et punitive.

Prise de conscience

Comme les statistiques du SCHIRPT le démontrent, le phénomène des commotions cérébrales n'épargne pas les circuits mineurs. Et à cet égard, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et la Ligue de hockey midget AAA ont pris le taureau par les cornes.

Dans la LHJMQ, un protocole existe depuis une quinzaine d'années, grâce au travail élaboré par le Dr Philippe Fait, coordonnateur des thérapeutes du sport dans la LHJMQ, avec l'aide du Dr Sylvain Boutet, décédé depuis, et de Geneviève Boulard, une neuropsychologue.

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby Photo : Getty Images / Justin Berl

Leur travail a notamment mené à l'ajout graduel de thérapeutes du sport certifiés dans chacune des équipes de la ligue.

« Aujourd'hui, les 18 équipes ont un thérapeute du sport, certifié, avec une formation universitaire de quatre ans. Le thérapeute est aussi obligé de faire des crédits d'éducation continue tous les ans. L'éducation continue, c'est le nerf de la guerre pour se garder à jour », souligne Steve Bélanger, associé à la LHJMQ à titre de thérapeute du sport depuis une vingtaine d'années.

L’impact Crosby

Ainsi, tant dans la LHJMQ que dans la Ligue midget AAA, qui applique le protocole du gouvernement du Québec, élaboré par le Dr Dave Ellemberg en 2017, la décision de retirer un joueur du match, si on soupçonne qu'il souffre d'une commotion cérébrale, appartient exclusivement au thérapeute du sport.

« Ç'a toujours été la seule blessure où c'était non négociable. Si ça prend trois semaines (pour revenir au jeu), ça prendra trois semaines. Un genou, on peut te le remplacer. Le cerveau, on ne peut pas », poursuit Steve Bélanger.

Selon le Dr Fait, la médiatisation des blessures à la tête de l'as hockeyeur Sidney Crosby, en 2011, a grandement aidé la cause de ceux qui militent pour une plus grande prise de conscience des dangers des traumatismes crâniens dans la communauté du hockey.

« Il y avait un bilan de santé tous les jours dans les médias, souligne-t-il. Il lui a fallu un an pour revenir. Ç'a eu un impact très bénéfique chez les jeunes puisqu'ils disaient : "Regarde, ce n'est pas grave si tu prends plus de temps pour guérir cette commotion-là. L'important, c'est qu'elle soit bien guérie". »

Les athlètes doivent aussi se responsabiliser

Pour le cycliste sur piste Hugo Barrette, qui dit avoir subi une dizaine de gros coups à la tête, sans effets secondaires cependant, les athlètes doivent être honnêtes.

Hugo Barrette après son accident à Cali Photo : El Universal/Instagram

« C'est extrêmement difficile de déterminer si tu as une commotion, et si c'est le cas, à quel degré. C'est la responsabilité de l'athlète d'être honnête avec lui-même, affirme le Madelinot, victime d'une commotion cérébrale lors d'un spectaculaire accident à Cali, en Colombie, en octobre 2015.

« Sur le bord de la piste, ce sont les physiothérapeutes des équipes qui sont responsables d'effectuer les tests de dépistage des commotions cérébrales. Il faut qu'ils fassent confiance à l'athlète. Et la problématique avec les athlètes, c'est que souvent, on ment. Ça arrive qu'on ressente des maux de tête, mais qu'on fasse comme si tout allait bien. J'adore le vélo, mais je suis conscient que j'ai une vie après le vélo, donc je ne la mettrais pas en péril pour des résultats. »