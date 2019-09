Andre De Grasse et Aaron Brown se retrouvent aux finales de la Diamond League

De Grasse et Brown ne se sont pas retrouvés sur la ligne de départ d’une même étape de la Diamond League depuis juillet, à Lausanne. De Grasse avait alors pris le 3e rang du 200 m, tout juste devant Brown, 4e.

Aux Championnats canadiens, Brown avait été le plus rapide dans cette épreuve, mais il n'avait pas De Grasse dans les pattes. Mais il avait battu son grand rival pour conserver son titre au 100 m.

Les deux athlètes ont chacun remporté un 200 m en Diamond League cette saison, Brown à Stockholm et De Grasse à Rabat.

Leurs meilleurs chronos sont très près l'un de l'autre : 19,91 s pour De Grasse, 19,95 pour Brown.

Les dernières années n'ont pas été faciles pour De Grasse. Après avoir remporté trois médailles aux Jeux olympiques de Rio, il a été stoppé à plusieurs reprises par les blessures.

Andre De Grasse célèbre l'obtention de sa médaille d'argent au 200 mètres, à Rio, 18 août 2016. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn (Archives)

La course sera très relevée et les deux représentants de l’unifolié sont loin d’être les seuls prétendants au podium. L’Américain Noah Lyles, l'un des grands favoris, a couru le 200 m en 19,50 à Lausanne, remportant la course. C'est de loin le meilleur chrono de la saison. Il a aussi dominé le 200 m à Paris, pas plus tard que le 24 août .

L’Américain Noah Lyles a terminé au premier rang avec un temps impressionnant de 19,50 s. Photo : AFP/Getty Images / FABRICE COFFRINI

Vendredi à Zurich, lors de la première des deux journées des finales de la Diamond League, Lyles a été sacré champion du 100 m en 9,98 s.

Alysha Newman sur une lancée à la perche

En saut à la perche, la Canadienne Alysha Newman a des cartes à jouer. Elle a impressionné à Paris en l’emportant et en établissant un record national au passage. Elle a sauté à une hauteur de 4,82 m.

Newman a d'ailleurs amélioré la marque nationale trois fois en trois mois cette saison.

Alysha Newman a patienté longuement avant de sauter au Complexe sportif Claude-Robillard. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L’Américaine Jennifer Suhr a la meilleure performance cette saison: 4,91 m. De toutes les finalistes à Bruxelles, une autre Américaine, Sandi Morris, est celle qui a la meilleure marque personnelle : 5 m.

Le sprint de Crystal Emmanuel

Crystal Emmanuel célèbre sa victoire au 100 m féminin des Championnats canadiens d'athlétisme. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Médaillée de bronze à Rabat, la Canadienne Crystal Emmanuel est en lice pour la finale du 100 m féminin.

Dans cette course, il faudra surveiller la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce. En 2013, sur la piste de Bruxelles, elle avait signé le troisième chrono de sa carrière (10,72) et établi un record de compétition qui tient toujours.

À lire aussi : Finale unique à Zurich pour la Diamond League en 2020 et 2021