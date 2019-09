Elina Svitolina parmi les as à Flushing Meadows

La cinquième joueuse mondiale a défait la Britannique Johanna Konta (16e) en deux manches identiques de 6-4 en un peu plus de 1 h 30 min.

Après avoir mis la main sur la première manche grâce au seul bris enregistré dans cet engagement, Svitolina a maintenu la pression sur sa rivale.

Après avoir été brisée par Konta à 2-3 dans la deuxième, Svitolina a remporté quatre des cinq jeux suivants pour clore la partie.

Svitolina a réussi 4 as et n'a commis aucune double faute et seulement 13 fautes directes, contre 35 pour son adversaire.

Demi-finaliste à Wimbledon et vaincue en quarts de finale aux Internationaux d’Australie plus tôt cette année, elle se retrouve dans le carré d’as pour la première fois à New York.

La petite amie du Français Gaël Monfils a maintenant rendez-vous avec la gagnante du duel qui opposera, en début de soirée, l’Américaine Serena Williams (8e) à la Chinoise Wang Qiang (18e).

Les deux autres rencontres de quarts de finale seront présentées mercredi. Elles opposeront la Canadienne Bianca Andreescu (15e) à la Belge Elise Mertens (26e), puis la Suisse Belinda Bencic (12e) à la Croate Donna Vekic (23e).