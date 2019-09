Athlètes canadiens victimes d’abus : l’accès aux ressources pose problème

Le gouvernement fédéral a pris une série d'engagements pour mieux protéger les athlètes canadiens dans la foulée de l 'enquête de CBC, à laquelle Radio-Canada Sports a participé, sur les nombreux cas de délits sexuels par des entraîneurs . Mais six mois plus tard, les ressources qu'il a mises en place n'ont pas encore le rayonnement souhaité dans les fédérations et organisations censées les relayer.

L’enquête a révélé qu’au moins 222 entraîneurs au Canada ont été condamnés pour un délit sexuel pour des gestes envers plus de 600 victimes de moins de 18 ans de 1998 à 2018.

La mise sur pied d’une ligne d'assistance nationale bilingue et d’un site web, que les athlètes et les parents peuvent contacter pour obtenir de l’aide au sujet d’abus potentiels, était au cœur des promesses faites en mars par la ministre des Sciences et des Sports, Kirsty Duncan.

CBC a vérifié les sites web de près de 50 des plus importantes organisations sportives au Canada et a découvert que seulement 27 d’entre elles font mention de ce service. Sur certains sites, il est affiché en évidence, mais dans plusieurs cas, il est difficile de le trouver. Et sur d’autres sites, on ne peut voir qu’une référence à l’annonce initiale du gouvernement.

Les fédérations de hockey, de soccer, de patinage artistique, de gymnastique et de basketball, des sports parmi les plus populaires au pays, sont parmi celles dont les sites Internet ne mentionnent pas ce service d’aide.

« Nous avons fait ce que nous pouvons, a dit la ministre Duncan au sujet du manque de visibilité inférieur à ce qui avait été promis. Il y a plus à accomplir pour en rehausser le profil.

« Je suis responsable des organisations de sports nationales. Pour atteindre le niveau des clubs, je dois travailler avec mes collègues ministres de tout le pays. C’est ce que j’ai fait. »

Dans un courriel subséquent du bureau de la ministre Duncan, son attaché de presse a écrit que « Sport Canada a tendu la main en de nombreuses occasions à toutes organisations sportives qu’il finance et continuera de travailler avec elles afin d’augmenter la visibilité de la ligne d’aide dans les mois à venir ».

60 appels

CBC a également contacté des dizaines d’organisations sportives de niveau local partout au Canada. Aucune des personnes contactées, parlant au nom de ces clubs, n’a pu dire qu’elles avaient entendu parler de ce service d’aide ou qu’elles avaient reçu de nouvelles directives sur la façon de traiter les préoccupations relatives aux abus.

Jesse Harrison fait partie de l’Association de baseball de Leaside, un club qui regroupe près de 1000 enfants à Toronto. Il a parlé à CBC pour la première fois en février du manque de communication de la part d’organisations de plus grande envergure en matière d’abus.

Les ministres responsables du sport aux niveaux provincial et fédéral ont dit vouloir en faire davantage à ce sujet. Mais Jesse Harrison déplore n’avoir rien entendu de la part de Baseball Ontario ou de Baseball Canada.

Nous n’avons pas reçu ces idées ou ces mesures directement. En vérité, la conversation n’a pas avancé. Alors, il est difficile de progresser de façon significative si rien ne nous parvient. Jesse Harrison, de l'Association de baseball de Leaside

Le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC), l’organisme qui gère ce service d’aide, admet qu’il n’a pas encore distribué d’affiches promotionnelles, mais qu’une campagne sera lancée dans les médias sociaux à l’automne. Le CRDSC révèle par ailleurs que 60 personnes ont contacté ce service depuis son lancement.

Sandra Kirby, ancienne rameuse et maintenant professeure à l’Université de Winnipeg, a fait des recherches approfondies sur la question des abus dans le sport. Selon elle, les solutions qui ont été proposées « manquent le bateau ».

Sandra Kirby Photo : The Canadian Press / Chris Young

Selon Kirby, le service d’aide n’est « aussi bon que la capacité à toucher le cœur et l’esprit des athlètes ».

Nous avons toute cette information disponible – personne dans le sport ne pourrait dire qu’il ou elle ne comprennent pas qu’il s’agit d’un problème – pourtant les organisations sportives elles-mêmes semblent moribondes dans leurs actions. C’est dû, en partie, à la peur ou parce qu’elles espèrent simplement que le problème va disparaître ou encore qu’il concernera quelqu’un dans un autre sport que le leur. Sandra Kirby

Sous le radar

Au lendemain de la publication de l’enquête de CBC en février, les ministres provinciaux et territoriaux responsables du sport et des loisirs ont pris part à une réunion avec Kirsty Duncan, à Red Deer en Alberta, et ils ont signé une déclaration promettant de faire de la sécurité des athlètes une priorité.

Six mois plus tard, CBC a contacté ces mêmes ministres pour leur demander ce qui avait été accompli dans ce sens et a constaté que les approches diffèrent d'une province à une autre. La plupart d’entre eux disent qu’ils travaillent encore au développement des politiques en matière de sécurité au sein du milieu sportif.

Entretemps, 22 autres entraîneurs ont été accusés d’abus sexuels sur des mineurs. Ces cas ont été répertoriés dans 12 sports différents.

La ministre Duncan défend la réaction du gouvernement fédéral et montre du doigt des problèmes de juridictions qui l’empêchent d’imposer des changements aux niveaux provincial et local.

« Il y a toujours du travail à faire, dit-elle. J’ai amorcé une conversation il y a 18 mois qui n’avait eu lieu dans ce pays auparavant – et vous pouvez imaginer le recul. Les gens ne voulaient pas aborder ce sujet. »

Selon Sandra Kirby, l’engagement pour forcer un changement, depuis les clubs jusqu’à l’élite, doit être plus musclé.

« La façon de faire des provinces et des clubs n’a été abordée d’aucune façon, soutient-elle. Nous avons besoin d’un partenariat entre les provinces et les clubs locaux. Mais la promesse nationale ne s’est pas réalisée. »

« Je sens que c’est relativement facile d’examiner (le problème) et de commencer à échanger, souligne pour sa part Jesse Harrison. Mais c’est maintenant sous le radar, hors de la liste des sujets, assurément. »

Pendant ce temps au Québec

Le gouvernement québécois fait bande à part dans la lutte contre les abus et la violence dans les milieux sportifs. À Red Deer, en février dernier, Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et responsable des Sports, ne s’était pas opposée aux principes mis de l’avant lors de la réunion avec ses homologues provinciaux et la ministre fédérale Kirtsy Duncan.

Quelques jours après la publication de l'enquête de CBC/Radio-Canada, en février, les ministres provinciaux et territoriaux responsables du sport se sont réunis avec la ministre fédérale Kirsty Duncan à Red Deer, en Alberta. À l'exception d'Isabelle Charest du Québec, tous ont signé une déclaration visant à rendre le sport plus sécuritaire au Canada. Photo : (Terry Reith/CBC)

Madame Charest a toutefois déclaré que Québec ne participerait pas aux initiatives d’Ottawa et des autres provinces et territoires, tout en acceptant que soit mis en place un système dans lequel des informations pourraient être partagées.

Isabelle Charest préfère suivre son propre plan afin d’atteindre des objectifs précis. La communauté sportive provinciale est en plein déploiement, affirme-t-elle. La table de concertation avec l’ensemble des fédérations québécoises a porté fruit, dit-elle.

La motion a été adoptée à l’unanimité en juin pour la mise en place d’un protocole pour lutter contre l’intimidation et les agressions d’ici mars 2020. Les fédérations devront d’ici là présenter leur plan d’action, leur financement en dépend. Ce qu’on entend, c’est qu’elles vont le déposer avant. Donc pour nous, ce n’est pas un enjeu. Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et responsable des Sports

L’un des grands défis de cet arrimage demeure la disparité entre les différents organismes sportifs québécois. Les moyens financiers et les ressources de Hockey Québec, par exemple, sont supérieurs à certaines fédérations opérées par des bénévoles.

« Il y a des particularités propres à chaque fédération, mais il y a des grandes lignes dont on peut s’inspirer pour avoir quelque chose d’efficace, fait remarquer la ministre Charest. Les fédérations veulent mettre leurs ressources en commun pour avoir un plan concerté. »

Sport’Aide, un manque de visibilité

Lancé en mai 2018, le service d’accompagnement téléphonique et virtuel Sport’Aide, financé en partie par le gouvernement du Québec, commence à jouir d’une réputation internationale. Son directeur général, Sylvain Croteau, est invité à l’étranger pour expliquer comment fonctionne cet organisme à but non lucratif au service des athlètes.

« Nous sommes des leaders, nous sommes cités en exemple à l’extérieur du pays, comme quoi au Québec, on est dans un état d’avancement impressionnant, expose-t-il. En avril, Sport’Aide a été invité à aller présenter le modèle québécois en Finlande. Je m’en vais faire la même chose dans deux semaines en Suède. »

N’empêche, la visibilité de Sport’Aide sur les sites Internet des fédérations sportives laisse à désirer au Québec. Un peu moins de la moitié d'entre elles proposent un lien cliquable sur leur page d’accueil.

Sur les sites web d'importantes fédérations comme celles de hockey ou de patinage artistique, les utilisateurs doivent d'abord cliquer sur des onglets pour les trouver.

« Dans la majorité des cas, quand on consulte la recherche, les jeunes ont envoyé sept signaux qui n'ont pas été captés, vus ou entendus par leur entourage immédiat, expose Monsieur Croteau. Quand ils se décident enfin à poser un geste, ça leur demande beaucoup de courage. Alors, on ne va pas leur ajouter une barrière où c'est difficile de trouver de l'information parce que certains vont se décourager. »

Là encore, des gestes concrets seront posés pour remédier à la situation au début de l'année prochaine.

« On va bientôt exiger des fédérations que ce logo-là soit mis encore plus évidence », ajoute le DG de Sport'Aide.

« On y allait doucement avec la promotion pour pouvoir le faire comme il faut, pour bien répondre aux besoins, explique pour sa part Isabelle Charest. Dans les prochains mois, ça va pouvoir se déployer. La pire chose aurait été de crier haut et fort qu’on a une ressource et qu’un athlète appelle et se frappe à un mur. C’est un petit peu ce qui est arrivé quand le Canada a lancé sa ressource en mars. On appelait et il n’y avait pas de réponse. Pour moi, c’est inacceptable. »

La ministre Isabelle Charest Photo : Radio-Canada

De plus, le service canadien aurait référé des plaintes provenant du Québec à Sport’Aide sans qu’une entente préalable ait été conclue entre ces deux instances.

« Comme nous étions dans le décor, la primauté, c’est nous qui l’avons, estime Sylvain Croteau.

« Quand le service canadien est arrivé en piste, ç’a semé un peu de confusion ici au Québec, sans vouloir blâmer qui que ce soit. Peut-être que la planification de communication entourant ces annonces n’était peut-être pas optimale, mais, encore une fois, la volonté est là. Mais il faut être réaliste, c’est un gros bateau. C’est beaucoup de monde, beaucoup de fédérations et des habitudes à changer aussi. »

Il n’est pas impossible, selon la ministre Charest, qu’un éventuel mariage soit prononcé entre la ligne d’assistance du Canada et Sport’Aide, mais l’organisme québécois souhaite d’abord être entièrement fonctionnel.

(Avec les informations de Lori Ward et de Jamie Strashin, de CBC, et de Michel Chabot)