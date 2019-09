La fatigue et Schwartzman ont raison de Zverev à Flushing Meadows

Sixième tête de série, Zverev s'est incliné en quatre manches de 6-3, 2-6, 4-6 et 3-6 dans un duel qui a encore duré plus de trois heures (3 h 08).

Il avait déjà bataillé 3 h1 0 pour écarter Radu Albot (41e)au premier tour, puis encore 3 h 09 pour venir à bout de Frances Tiafoe (45e) au second et enfin 3 h 36 pour battre Aljaz Bedene (80e) au troisième.

« Alex a eu des problèmes avec son service et moi, je retourne bien, donc j'ai pu prendre ma chance », a souligné Schwartzman, 21e mondial.

En effet, Zverev a commis 17 doubles fautes, a encaissé huit bris, et n’a inscrit que 15 points sur sa deuxième balle de service, sans compter ses 65 fautes directes.

Schwartzman, lui, a remporté la plupart des longs échanges et s'est montré plus régulier en fond de terrain et en retour de service.

Le match a été marqué par un incident en quatrième manche lorsque Zverev a reçu un point de pénalité, pour interaction avec son box, qui a donné le septième jeu à Schwartzman, en avance alors 5-2.

En 18 présences dans le tableau principal d’un tournoi du grand chelem, le sixième joueur mondial n’a atteint les quarts de finale qu’à deux reprises, chaque fois aux Internationaux de France (2018 et 2019).

À New York, sa meilleure performance jusque-là était un troisième tour l’an dernier.

Quant à Schwartzman, il accède aux quarts de finale à Flusing Meadows pour la seconde fois après 2017. Il a aussi atteint ce stade à Roland-Garros en 2018.

« Je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens à la maison. Le public m'a beaucoup aidé sur les moments importants », a-t-il avoué.

En quarts de finale, l’Argentin croisera la raquette avec l’Espagnol Rafael Nadal (no 2) ou le Croate Marin Cilic (no 22), lauréat en 2014.

Une première en 42 ans

Dans l’autre huitième de finale en après-midi, l’Italien Matteo Berrettini (no 24) a vaincu le Russe Andrey Rublev 6-1, 6-4 et 7-6 (8/6). Du coup, il a obtenu son premier billet pour les quarts de finale d’un tournoi du grand chelem.

À 23 ans, il devient également le deuxième Italien de l'histoire à accéder aux quarts de finale à Flushing Meadows après Corrado Barazzuti en 1977.

À l'époque, Barazzutti était allé jusqu'aux demi-finales. Pour tenter de faire aussi bien, Berrettini affrontera le Français Gaël Monfils (no 13) ou l’Espagnol Pablo Andujar (70e).