La NFL, prochain terrain de chasse des Alouettes?

C’est qu’un peu plus d’un millier de joueurs ont été libérés par les 32 équipes de la NFL le week-end dernier, comme le secondeur extérieur québécois Mathieu Betts, dont les droits dans la LCF appartiennent toutefois aux Eskimos.

Dans les prochaines semaines, nombre d’entre eux pourraient être tentés de faire le saut au nord de la frontière plutôt que d’attendre un appel qui ne pourrait jamais survenir.

Une situation qu’a bien connue le Québécois Hénoc Muamba, mais qui demande de prendre un pas de recul et de faire le point sur sa carrière.

« Il faut juste être capable de reconnaître dans quelle situation tu es, a dit le secondeur étoile des Alouettes à Radio-Canada Sports lundi. Ça dépend de chaque personne, de combien de temps tu as passé dans l’équipe aux États-Unis, du nombre de jeux que tu as joués, si tu as bien performé, tout ça va jouer un rôle. Si tu sais qu’une équipe va probablement avoir de l’intérêt pour toi, tu vas attendre. Si tu penses qu’il ne va pas y en avoir, tu vas attendre pareil… mais l’attente ne sera probablement pas aussi longue! »

Tyler Bray (no 9), Marquez Tucker (no 71) et Mathieu Betts (no 92) Photo : Bears de Chicago

À deux reprises, le secondeur a appris à la toute fin du camp d’entraînement que ses services ne seraient pas retenus le premier week-end de septembre, en 2015 par les Colts et en 2016 par les Cowboys.

Chaque fois, il a réfléchi pendant un mois avant de signer dans la Ligue canadienne, avec les Alouettes en 2015 et les Roughriders en 2016.

« Au début, je suis resté aux États-Unis, puis j’ai regardé mes options au Canada, raconte-t-il. Mon argent parlait à tout le monde, on savait quel intérêt on avait dans chaque équipe au Canada, puis je regardais : si je choisis cette équipe, elle me conviendrait bien? Et puis, il reste juste à prendre une décision. »

Certains joueurs, comme la nouvelle acquisition des Alouettes Chris Matthews en 2017 après avoir été libéré par les Ravens, peuvent rester longtemps à l’écart en espérant qu’une blessure leur ouvre la porte de l’une des nombreuses équipes du circuit Goodell et ne pas jouer pendant plus d’un an.

Une attente potentiellement risquée qui n’a jamais plu à Muamba.

« Pour moi, jouer, c’est très important. J’aimais mieux jouer qu’attendre. L’important, c’est de prendre une décision et de retrouver où tu es le plus confortable. C’est ce que j’ai fait. J’ai pris mon temps parce qu’il y avait beaucoup d’options. S’il y a quatre équipes qui sont intéressées, ça va te prendre plus de temps que s’il y en a juste deux! »

Chris Matthews, un ajout de taille pour les Alouettes

« Ils aiment les gros receveurs, Vernon Adams aime lance à de gros receveurs, ça m’a suffi! »

C’est en ces quelques mots que le vétéran receveur de passes Chris Matthews a expliqué, lundi, sa décision de se joindre aux Alouettes, quelques jours après avoir été libéré par les Blue Bombers.

Recrue de l’année dans la Ligue canadienne en 2012, Chris Matthews avait été écarté par ces mêmes Bombers un an plus tard en raison d’une blessure à un orteil.

Mal leur en prit, puisqu’il s’était ensuite tourné vers la NFL où il est passé tout près d’être nommé joueur par excellence du Super Bowl XLIX. Avec un touché et 109 verges de gains aériens, il semblait être un candidat de choix pour ce titre, mais Malcolm Butler a intercepté une passe de Russell Wilson à la porte des buts et les Seahawks se sont inclinés contre les Patriots.

Chris Matthews célèbre un attrapé de 53 verges contre les Lions. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Seattle l’a libéré à l’automne suivant, et après une saison dans l’organisation des Ravens de Baltimore, le receveur de 1,96 m (6 pi 5 po) s’est retrouvé sans emploi, pour la deuxième fois de sa carrière, en novembre 2017.

Sans nouveau contrat de la NFL, le receveur éloigné est revenu dans la Ligue canadienne à la fin de la saison dernière… avec les éventuels champions de la Coupe Grey, les Stampeders de Calgary, pour lesquels il a capté 7 passes pour 98 verges dans le match de championnat.

C’est à Winnipeg toutefois qu’il a décidé de poursuivre sa carrière avec une entente de trois ans, qui n’aura toutefois duré qu’une demi-saison au cours de laquelle il a attrapé 12 ballons pour des gains de 180 verges et un touché en 6 matchs.

« Je n’étais pas surpris, a-t-il confié après l’entraînement des Alouettes. C’était plus une compréhension mutuelle que ça ne me convenait pas à ce moment. Je n’ai pas de mauvais sentiments envers les Blue Bombers. »

C’est le directeur général adjoint des Alouettes, Joe Mack, qui a offert son premier contrat professionnel à Matthews alors qu’il était le DG des Bombers, en 2012. La relation entre les deux hommes a été utile aux Alouettes et le receveur de 29 ans n’a pris que deux jours pour s’entendre avec sa nouvelle équipe.

« Joe Mack a absolument joué un rôle dans tout ça, a-t-il souligné. Mais aussi [le porteur de ballon] Jeremiah Johnson que je connais depuis l’école secondaire. »

« C’est un gars qui a fait ses preuves dans la ligue et quand il est devenu disponible, je savais que je serais intéressé à ses services et Joe Mack le connaissait déjà. J’avais le sentiment qu’il serait un bon ajout à notre équipe », a pour sa part fait savoir Khari Jones.

L’entraîneur des Alouettes a ajouté qu’il ne s’attendait pas à ce que Matthews soit de la formation vendredi contre les Lions de la Colombie-Britannique (1-9), mais ses coéquipiers, comme le quart Vernon Adams, trépignent d’impatience pour voir ce qu’il pourra accomplir sur le terrain.

« Je sais ce qu'il peut faire, maintenant je le veux voir en personne », a noté Adams.

L’acquisition de Chris Matthews survient au moment où les Alouettes (5-4), qui vivent leurs meilleurs moments depuis des années, viennent de prendre leur dernière semaine de congé de l’année. Les neuf derniers matchs de l’équipe se feront sans une nouvelle pause et le corps des receveurs de l’équipe devait composer avec l’absence prolongée de BJ Cunningham, blessé depuis le début du mois d’août.

« C’est une grosse cible. Il amène beaucoup de physique. On sait ce qu’il a fait dans le passé avec les Seahawks. Il connaît la Ligue canadienne. Avec BJ [Cunningham] qui s’est blessé à la main, on avait besoin de quelqu’un de solide », a indiqué le receveur Félix Faubert-Lussier.

Matthews pourrait jouer son premier match dans deux semaines contre les Roughriders de la Saskatchewan, ou encore dans trois semaines... contre son ancienne équipe, les Blue Bombers.