Wayde van Niekerk, champion olympique du 400 m, ratera les mondiaux

Le champion olympique et détenteur du record du monde, qui est également double champion du monde, a révélé qu'il retardait encore son retour. Cela signifie qu'il sera à l'écart de la compétition pour une période de deux ans après s'être blessé lors d'un match de rugby entre célébrités à Cape Town en octobre 2017.

« Je suis toujours positif et je prends les choses au jour le jour, en respectant tous les conseils du médecin et en respectant mon corps, a précisé van Niekerk dans un communiqué. Pour moi, il s'agit simplement d'écouter mon corps et d'agir en conséquence. »

« Mon objectif principal est de prendre soin de mon corps et, quand l'occasion se présentera, je la saisirai. Pour l'instant, je ne me presse pas et ne me mets pas de pression.'

Le Sud-Africain de 27 ans, qui a amélioré le record du monde de Michael Johnson datant de 17 ans aux Jeux olympiques de Rio en 2016, n'a pas concouru depuis qu'il s'est déchiré le ligament croisé antérieur et le ménisque du genou droit. Il a été opéré dans une clinique au Colorado peu après la blessure et a suivi sa rééducation dans un centre médical sportif à Doha, au Qatar.