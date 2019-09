Bianca Andreescu croit pouvoir battre n'importe qui

Pour une joueuse très souvent éprouvée par les blessures depuis les derniers mois, elle ne pouvait demander meilleure amorce de tournoi. Quand le corps tient, la tête peut rêver.

« J’ai vraiment l’impression que je peux battre n’importe qui en ce moment si je continue à jouer comme ça, a confié Andreescu à Radio-Canada Sports. Je vais garder la même recette et espérer me rendre le plus loin possible dans le tournoi. »

Chaque match d’Andreescu est aussi un nouveau pas dans l’inconnu. Elle jouera lors de la deuxième semaine d’un tournoi du grand chelem pour la première fois de sa carrière lundi.

Samedi, après avoir foulé le prestigieux court Arthur-Ashe pour la toute première fois, elle a admis, presque gênée, qu’elle avait à peine ressenti de la nervosité en marchant vers le terrain. Une fois l’affrontement débuté, plus rien n’y paraissait.

« Je commence à avoir pas mal d’expérience avec tous les matchs que j’ai joués cette année, explique Andreescu. Je me sens super bien. J’essaie toujours de jouer sans peur et je pense que je réussis bien à le faire. »

Andreescu gagne en maturité et en expérience, mais elle conserve, pour l’instant toute sa candeur. Sa réaction émotive en point presse plus tôt cette semaine, lorsqu’elle a appris qu’elle pourrait être classée dans le top 10 mondial après le tournoi, en est le parfait exemple.

L'entourage de Bianca Andreescu

Son entraîneur, Sylvain Bruneau, tient à ce qu’elle conserve cette approche simple et naturelle.

« Un moment donné, elle va naturellement cesser d’être impressionnée parce qu’elle sera en territoire connu, analyse Bruneau. Elle garde les pieds sur terre et la tête froide et j’espère et je pense qu’elle ne changera pas. Mais c’est sûr qu’avec les succès et les réussites, il y aura de plus en plus de monde autour pour lui dire à quel point elle est bonne. Donc, il faut faire attention. »

Gare à Taylor Townsend

Taylor Townsend est une rare joueuse à utiliser le service-volée. Photo : Getty Images / Al Bello

Andreescu ne pourra se permettre d’être au-dessus de ses affaires lundi. L’Américaine Taylor Townsend n’est peut-être classée qu’au 116e rang mondial, elle n’est pas moins menaçante pour autant.

Poussée par les encouragements de la foule new-yorkaise, dont ceux de l’ancien joueur de basket Kobe Bryant, elle a notamment éliminé Simona Halep, 4e mondiale, au 2e tour.

« Le classement importe peu quand on arrive à cette étape dans un Grand Chelem, explique Sylvain Bruneau. Elle est ultra-talentueuse et je n’étais pas surpris qu’elle sorte Halep. Avec la foule de son côté, ça va être un gros contrat pour Bianca. »

Longtemps perçue comme une vedette montante, Townsend a eu du mal à faire le saut chez les professionnelles. Aujourd’hui, à 23 ans, elle connaît la meilleure semaine de sa carrière à New York.

Elle savoure l’engouement qu’elle suscite et espère que son jeu continuera d’être à la hauteur.

« Le tennis, ça se joue à 95 % dans la tête, a confié Townsend en conférence de presse. C’est comme jouer aux échecs. Il faut constamment s’ajuster. »

Si son tennis se joue dans la tête, il se joue aussi beaucoup au filet. Townsend est l’une des rares joueuses à recourir au service-volée. En plus, elle est gauchère.

Dimanche, l’équipe de Bianca Andreescu a d’ailleurs fait appel à un joueur gaucher de calibre universitaire lors de l’entraînement.

« Les effets sont différents au service quand ça vient d’une gauchère, analyse Sylvain Bruneau. La balle ne bouge pas de la même façon et les patrons de jeu sont différents. Si on peut prendre une journée ou deux pour qu’elle voit des balles frappées comme ça, je pense que ça peut être bénéfique. »

« J’ai joué souvent contre des gauchères, mais moins souvent contre des joueuses qui montent aussi souvent au filet, a confié Bianca Andreescu. Je vais travailler ça. »

Et pour la première fois depuis le début du tournoi, Bianca Andreescu ne sera pas la favorite de la foule sur le terrain.

Des conditions beaucoup plus difficiles à imiter à l’entraînement qu’une adversaire patte gauche qui aime monter au filet.